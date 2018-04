Aujourd'hui, le Asus Zenfone 5 ZE620KL en version globale est disponible pour 353 euros avec le code promo FR1841901.

Sorti il y a peu en Europe et disponible bientôt en France, le Asus Zenfone 5 est l’un des nouveaux fer de lance d’Asus, qui fait suite à la gamme Zenfone 4. Par rapport à son prédécesseur il intègre un nouvel écran borderless et un meilleur appareil photo.

Ce tout nouveau smartphone commercialisé avec un très bon rapport qualité/prix est aujourd’hui à un prix encore plus avantageux avec le code promo FR1841901

Le Asus Zenfone 5 est équipé d’un écran de 6,2 pouces borderless avec une définition de 2246 x 1080 pixels, d’un SoC Snapdragon 636 cadencé à 1,8 GHz, de 4 Go de mémoire vive, de 64 Go de stockage, d’un appareil photo avec un double capteur dorsal de 12 et 8 mégapixels et un capteur frontal de 8 mégapixels et d’une batterie de 3 300 mAh.

Pourquoi on aime ce smartphone ?

Très bon design avec un écran et une intégration de l’encoche réussi

Double-capteur bien exploité

Double haut-parleurs efficace

Il est aujourd’hui disponible pour 353 euros avec le code promo : FR1841901.

