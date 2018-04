Vous vous sentez l'âme généreuse en ce mois d'avril 2018 ? Si vous êtes tentés par l'aventure du financement participatif, sans trop savoir quel genre de projet encourager, voici trois suggestions dénichées sur Ulule.

Si le financement participatif trouve ses origines dans le monde anglo-saxon, son principe est parvenu à s’installer en France, dans un pays à forte tradition caritative. Désormais, les intermédiaires entre les porteurs de projet et les donateurs sont rarement fait de papiers, comme ce fut le cas avec le journal New York World, qui servit de relais au dix-neuvième siècle pour la campagne de financement de la Statue de la Liberté.

Ce sont aujourd’hui des plateformes que plébiscitent principalement les internautes en quête de financement pour leurs projets. Mais, du côté des donateurs, comment repérer la perle rare ? Pour vous aider à débusquer quelques initiatives que vous pourriez avoir envie d’encourager, nous vous proposons depuis plusieurs mois sur Numerama une sélection mensuelle.

Grâce à notre statut d’ « Official User », nous pouvons en effet apposer notre logo auprès de certains projets — une façon de leur donner un coup de pouce. Puisqu’ils ont retenu notre attention en ce mois d’avril 2018, les voici également présentés dans cet article.

Le Jetpak01 Un sac à dos solaire

L’idée d’intégrer une technologie à énergie solaire dans un sac à dos n’est pas nouvelle. Le Jetpak01 se démarque cependant sur un point : il permet en effet de rechercher votre portable. Le sac renferme des cellules photovoltaïques et une batterie permettant de faire grimper la charge de vos différents appareils électroniques.

Contrairement à un chargeur nomade ou une batterie externe classiques, le Jetpak01 se charge seul, puisque sa batterie accumule l’énergie produite par le panneau solaire. Pour espérer recevoir un exemplaire du sac, comptez une contribution de 110 € minimum.

Les Bouclées Des conseils pour cheveux frisés

Décrypter l’étiquette des cosmétiques n’est pas toujours aisé. Pour conseiller les personnes ayant les cheveux bouclés, crépus ou frisés, le site des Bouclées propose de créer une communauté d’internautes qui pourraient se donner leurs astuces.

Un produit favori, une histoire capillaire, une astuce de grand-mère… Sur la plateforme des Bouclées, il serait ainsi possible d’échanger au sujet des produits, de leur attribuer une note. Le site entend aussi proposer certaines marques à la vente, sélectionnées sur des critères éthiques et sur la composition des produits. À l’heure où ces lignes sont écrites, le projet n’a pas encore atteint son objectif de 7000 €.

Une enceinte en kit Une enceinte Bluetooth DIY

Pour changer des boîtes noires et des câbles qui traînent et finissent par s’emmêler, ce kit vous invite à faire vous-même votre propre enceinte DIY (« Do It Yourself »). Ses créateurs précisent que l’objet peut être assemblé en 45 minutes.

Si le projet atteint son objectif de financement, cette enceinte sera déclinée entre différentes tailles. L’amplificateur/récepteur Bluetooth est intégré au dos de l’enceinte. Les premières enceintes devraient être livrées en juillet 2018, aux contributeurs qui choisissent de faire un don de 290 € ou plus.