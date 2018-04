Apple a annoncé la version rouge de l'iPhone 8, qui sera disponible à partir du 10 avril. Pas de nouvelle pour l'iPhone X, en revanche.

Mise à jour 15h18 : L’iPhone 8 rouge est désormais disponible dans l’Apple Store. Il sera disponible en pré-commande dès demain, mardi 10 avril 2018.

Disponible en gris sidéral, argent et or (mais pas en or rose), la gamme iPhone 8 va bientôt accueillir une nouvelle teinte. Selon les informations de MacRumors, qui cite un mémo obtenu auprès d’employés de chez Virgin Mobile (indiscrétion reprise par Mark Gurman de chez Bloomberg), le téléphone d’Apple s’apprête sans surprise à passer par la case (RED) pour se vêtir de rouge. Une information qui devrait être officialisée ce lundi 9 avril 2018 par la firme de Cupertino et qui concerne aussi bien la version normale que la déclinaison Plus de l’iPhone 8.

iPhone 8 rouge ? Quelle surprise

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus suivraient donc la tradition de leurs prédécesseurs, qui avaient eu droit à cette déclinaison (RED) en mars 2017. D’après le document de Virgin Mobile, l’annonce est attendue pour ce lundi 9 avril et, dans un premier temps, les intéressés pourront précommander l’un des deux téléphones. Mais la date de livraison est encore inconnue.

« La vente de nos produits (RED) a déjà permis de collecter plus de 160 millions de dollars »

On rappelle que (RED) est une initiative permettant de récolter des fonds pour lutter contre le Sida. Chez Apple, cela se traduit par tout une gamme de produits rouges, allant des iPhone à des bracelets pour l’Apple Watch ou encore des accessoires (coques, casques). Un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par ces objets est reversé au Fonds mondial.

On notera, en revanche, que l’iPhone X ne semble pas concerné par cette possibilité d’apparaître en rouge dans les rayons, peut-être pour un souci d’image — le smartphone étant résolument premium et avant-gardiste —. Dans le même temps, il se murmure qu’il pourrait accueillir un nouveau coloris incessamment. On attend désormais le communiqué d’Apple pour confirmer tous ces accoutrements de printemps.