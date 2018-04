Une défaillance technique non expliquée a perturbé près de 15 000 vols en Europe le 3 avril 2018. Eurocontrol, l'organisation chargée de la navigation aérienne sur le continent, a réglé le problème en quelques heures.

Les drones ne sont pas les seuls à semer la zizanie dans les aéroports. Les défaillances électroniques peuvent aussi perturber le bon déroulement des vols, comme vient de le constater Eurocontrol, l’instance européenne chargée de la navigation aérienne en Europe.

L’organisation intergouvernementale vient en effet d’annoncer avoir corrigé une erreur qui a entraîné un retard généralisé des vols en Europe. Le 3 avril 2018, Eurocontrol a présenté ses excuses pour cet incident : « Il y a eu un problème avec le système amélioré de gestion tactique des flux de trafic. Des procédures d’urgence ont été mises en œuvre, ce qui aura pour effet de réduire la capacité du réseau européen d’environ 10 % », a publié l’organisation dans un tweet.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10 %. Further information will be provided as soon as possible.

