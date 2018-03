Apple a mis fin à l'exclusivité de l'iMac Pro vendu un bras concernant les accessoires disponibles en gris sidéral. Mais il faudra payer plus cher pour se les offrir.

Quand Apple a dévoilé le nouvel iMac Pro, un PC surpuissant dont le prix démarre à 5 499 euros dans sa configuration de base, l’entreprise en a profité pour décliner les accessoires qui l’accompagnent en gris sidéral. Sont concernés le clavier Magic Keyboard avec pavé numérique, la souris Magic Mouse 2 et la Magic Trackpad 2.

Il s’agissait alors d’une exclusivité pour l’iMac Pro. Celle-ci a pris fin : désormais, on peut acheter ces équipements à part pour mieux les accorder à son MacBook Pro si celui-ci a une teinte similaire. Ceci étant, cette fin d’exclusivité s’accompagne d’une mauvaise nouvelle : Apple a gonflé les tarifs de ces périphériques.

Le gris sidéral, c’est plus cher

Vous voulez un Magic Keyboard avec pavé numérique en gris sidéral ? Ce sera 169 euros. Vous désirez un Magic Trackpad 2 dans cette couleur ? Payez 169 euros. La Magic Mouse 2 vous fait de l’oeil ? Alors déboursez 119 euros. Chaque produit est vendu avec une majoration de 20 à 30 euros par rapport à la déclinaison d’origine, en argent.

Cette réévaluation à la hausse des prix n’est pas une première pour Apple. Un exemple parmi d’autres avec l’Apple Watch : un bracelet milanais noir sidéral coûte 209 euros alors que son pendant en argent est proposé à 159 euros. On attend maintenant le câble Lightning noir, toujours exclusif à l’iMac Pro, vendu dix euros de plus. La firme de Cupertino ne serait plus à ça près. Ceux qui aiment accorder le style de leurs acquisitions également.