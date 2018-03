En plus du P20 et du P20 Pro, Huawei a dévoilé une collaboration industrielle avec Porsche. Celle-ci a donné naissance à un smartphone, le Mate RS, qui se distingue par une capacité de 512 Go et un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran OLED.

Le P20 Pro officialisé par Huawei mardi 27 mars à l’occasion d’une conférence à Paris n’était pas en réalité le smartphone le plus cher que le constructeur a présenté. Et cela, malgré un tarif déjà conséquent de 899 euros.

En effet, le constructeur chinois a également annoncé le Mate RS, un smartphone conçu en partenariat avec Porsche Design et dont le tarif démarre à… 1 695 euros. Pour ce prix, vous aurez grosso modo un P20 Pro avec un habillage encore plus soigné et, surtout, un capteur d’empreinte digitale intégré directement à l’écran.

Une innovation qui s’accompagne d’une autre particularité, puisque ce smartphone pourra être acquis avec une capacité de stockage grimpant à 512 Go (un modèle de ce type avait été repéré il y a quelques jours). Mais il faudra payer encore plus cher : 2 095 euros. Ce n’est donc pas à n’importe quelle clientèle que le Mate RS s’adresse. C’est en effet à un public fortuné que ce mobile est destiné.

La démesure de la griffe

C’est peu dire que Huawei et Porsche n’ont pas peur de la démesure avec ce Mate RS. Côté design, vous n’aurez pas droit à l’encoche — contrairement aux P20 et P20 Pro — mais à un joli écran OLED incurvé façon Galaxy S9.

Assumant son segment tarifaire, le flagship de luxe n’a pas peur d’arborer l’écriture Porsche Design sur la façade avant. Il n’a pas peur non plus d’accueillir deux capteurs d’empreinte digitale : en plus de celui intégré à l’écran, que beaucoup vont lui envier, il y en a un à l’arrière. « Le capteur à l’arrière peut aussi être utilisé pour déverrouiller le téléphone ou il peut être utilisé pour accéder à un deuxième profil sécurisé » précise Huawei pour justifier ce qui pourrait apparaître comme un double emploi et un défaut de conception.

Hormis ces particularités, le Mate RS reprend les caractéristiques alléchantes du P20 Pro, à commencer par ce triple capteur photo qui promet des clichés d’une beauté sans pareille. Disponible en noir et en rouge (pour la Chine), il s’appuie sur une batterie de 4 000 mAh, un SoC Kirin 970 et une mémoire vive de 6 Go.