À partir du 26 mars et jusqu'au 31, Amazon proposes de nombreuses promotions sur des produits issus du secteur high-tech. De tablettes graphiques Wacom au PlayStation VR, vous trouverez peut-être votre bonheur.

À quelques jours de Pâques, de nombreuses promotions sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur Amazon. Une occasion de mettre tous ses œufs dans le même panier, si vous avez l’humeur dépensière.

Parmi la multitude de produits disponibles, nous vous proposons une sélection de ceux qui ont retenu notre attention. La majorité de ces produits peut être livrée par Amazon Prime.

La tablette graphique Wacom Cintiq Pro est proposée en vente flash à 670 euros. Cette tablette de 13,3 pouces dotée d’un écran HD fonctionne avec un stylet, le Wacom Pro Pen 2, qui comporte 8192 niveaux de précision. Elle est compatible avec les ordinateurs avec un système d’exploitation Windows 7 ou MacOS 10.10 au minimum.

Le pack Microsoft Office 365 famille permet de profiter de la suite Office (Word, Excel et Powerpoint, entre autres) pendant un an sur 5 ordinateurs différents (Windows ou Mac) et 5 tablettes. Il est proposé pour 50 euros en vente flash. Le code d’activation peut être envoyé par mail ou par la poste.

Plusieurs accessoires portables de recharge Anker, équipés de la Quick Charge 3.0 sont disponibles en vente flash, avec parmi eux la batterie externe Anker PowerCore 10000 mAh à 20 euros.

Le HUB HooToo USB-C avec 3 ports USB 3.0, un slot HDMI et un lecteur de carte SD est disponible en vente flash à 34 euros.

Le pack PlayStation VR avec caméra, les jeux Skyrim et VR Worlds, est proposé à 350 euros. Ce casque de réalité virtuelle est compatible avec toutes les déclinaisons de la PlayStation 4. Il intègre de nombreux capteurs, un écran OLED avec une résolution Full HD et un angle de vision de 100 degrés.

La webcam Logitech HD Pro C920 permet de faire des enregistrements vidéo en Full HD (1080p) et de prendre des photos jusqu’à 15 mégapixels. Elle embarque deux microphones et est compatible avec les systèmes d’exploitation à partir de Windows 7. Elle est disponible à 58 euros.

