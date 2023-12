[Deal du Jour] Les souris classiques sont les plus répandues, mais des alternatives bien plus confortables existent. La Logitech Lift en est une, avec son excellente ergonomie. Elle est en ce moment en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette souris ergonomique Logitech ?

La souris sans fil Logitech Lift Ergonomique Verticale est normalement vendue 79,99 €. Le modèle pour droitiers est actuellement proposé sur Cdiscount au prix de 58,99 €. Le modèle pour gauchers est lui au prix de 59,99 €.

C’est quoi, cette souris de Logitech ?

La Logitech Lift est une souris ergonomique pensée avant tout pour de la bureautique. Sa forme verticale et compacte dénote au premier abord, mais elle est conçue pour s’adapter à la plupart des mains et offrir un confort optimisé. Sa forme donne en effet une position plus naturelle au poignet et à la main, ce qui améliore le confort d’utilisation, notamment sur le long terme. Ses dimensions de 108 × 71 × 70 mm, pour un poids de 125 g, n’en font pas un grand modèle, et les doigts des plus grandes mains auront tendance à dépasser.

La prise en main se fait cependant instinctivement pour tous les gabarits. Une fois l’habitude prise, le format vertical devient plus agréable et facile à manipuler. La paume de la main repose de plus sur une partie en caoutchouc texturée à la bonne adhérence. Les six boutons présents, dont les deux principaux et la molette, sont bien intégrés dans l’ensemble, et les clics sont silencieux. Des boutons situés au niveau du pouce auraient mérité un meilleur placement, mais restent cependant réactifs et précis.

La Logitech Lift Souris Ergonomique existe pour droitiers et gauchers // Source : Logitech

Est-ce que cette souris ergonomique vaut le coup en promotion ?

Moins de 60 €, c’est une bonne affaire pour une souris ergonomique de qualité, mais qui ne conviendra pas à tout le monde. La proposition de la Logitech Lift change en effet radicalement d’une souris classique. Pourtant, ses performances sont très bonnes, et elle convient parfaitement à un usage bureautique. Elle glisse bien, et offre une sensibilité de 400 à 4 000 DPI.

La Lift se connecte en Bluetooth ou avec le récepteur USB inclus. Notez que vous pouvez connecter jusqu’à trois appareils différents, afin de passer de l’un à l’autre facilement. Niveau batterie, une pile AA permet environ 2 ans d’autonomie. Enfin, elle s’accompagne du logiciel Logi Options+ qui permet d’assigner des raccourcis aux boutons secondaires et à la molette, ou de personnaliser la sensibilité.

