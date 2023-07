[Deal du Jour] La G502 Hero de Logitech est une souris conçue pour le gaming, mais qui reste polyvalente. Elle offre une excellente prise en main et est configurable à loisir. Elle bénéficie d’une très bonne promotion pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cette souris gaming Logitech ?

La souris gaming filaire G502 Hero de Logitech est habituellement vendue autour de 50 €. Pour les soldes d’été, Amazon la propose au prix de 31,60 €, son prix le plus bas.

C’est quoi, cette souris gaming Logitech ?

La G502 Hero est une souris filaire de Logitech, pensée avant tout pour le gaming. Le capteur optique Logitech Hero 25K et ses 25 600 dpi maximum offre une très bonne précision. La fréquence de rafraîchissement est configurable entre 120 et 1 000 Hz. Vous pourrez configurer et adapter la précision de la souris à votre façon de jouer. Pour une expérience gaming améliorée, les performances du capteur sont suffisantes. Un tapis de souris est néanmoins nécessaire pour tirer le meilleur de la G502.

Sa conception robuste procure un sentiment de solidité appréciable. Ses dimensions de 13,2 × 7,5 × 4 cm et son poids de 121 g font de la G502 Hero une souris plutôt lourde. Le confort est tout de même au rendez-vous, sauf pour les plus grandes mains, qui verront leurs doigts dépasser légèrement à l’avant de l’appareil. Heureusement que son design et l’emplacement idéal des boutons la rend agréable à manipuler.

La G502 Hero dispose de plusieurs boutons programmables // Source : Logitech

La souris filaire G502 est-elle une bonne affaire en solde ?

Si vous cherchez une souris gaming certes classique, mais performante, c’est une excellente occasion. Vous retrouverez d’ailleurs le modèle sans fil dans notre guide des meilleurs souris gaming. La G502 Hero possède 11 boutons programmables, via le logiciel G-Hub dédié. Cinq boutons sont placés au niveau du pouce et offrent une résistance idéale et une grande précision. Vous pourrez aussi sauvegarder vos préférences dans des profils, et les choisir simplement en fonction du type de jeu. La molette débrayable à défilement libre peut parfois faire défiler les pages contre votre volonté, mais elle se rattrape un peu en proposant le défilement horizontal.

Notez que le logiciel vous permet aussi de régler le rétroéclairage de la souris. Enfin, cinq poids de 3,6 g sont livrés avec la G502, afin de trouver le poids et la configuration idéale de la souris.

