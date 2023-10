[Deal du Jour] La G502 Hero de Logitech est une souris filaire polyvalente, conçue d’abord pour le gaming. Sa prise en main et ses bonnes performances en font un très bon modèle, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette souris de Logitech ?

La souris filaire G502 Hero de Logitech est habituellement vendue autour de 60 € sur le site officiel de Logitech, et chez divers revendeurs. Amazon la propose en ce moment au prix de 40,69 €. Vous retrouverez la G502 Hero, modèle sans fil, dans notre guide des meilleures souris gamer.

C’est quoi, cette souris gaming de la marque Logitech ?

La G502 Hero est une souris filaire bien conçue, avec d’élégantes finitions. Une fois en main, elle procure une sensation de robustesse appréciable, et épouse bien la paume de la main. Ses dimensions de 13,2 × 7,5 × 4 cm et son poids de 121 g en font un modèle assez lourd, mais qui possède heureusement une taille fine idéale pour une bonne préhension. Les petites mains accèderont facilement à la plupart des boutons, et n’auront aucune difficulté à manipuler la souris. Les plus grandes mains verront cependant leurs doigts légèrement dépasser à l’avant de l’appareil. La forme particulière de la G502 Hero rend malgré tout l’ensemble agréable à manipuler.

La souris de Logitech possède pas moins de 11 boutons programmables, via le logiciel dédié. Cinq se trouvent près du pouce et les autres sont bien répartis sur la face supérieure de la souris. Les boutons sont précis, et offrent une résistance parfaite. La molette est débrayable pour permettre le défilement horizontal, ainsi que le défilement libre. Attention toutefois, ce dernier a parfois tendance à trop profiter de sa liberté, et à faire défiler les pages contre votre volonté. Notez qu’en plus des boutons, le logiciel de Logitech permet de personnaliser l’éclairage RVB.

La G502 Hero possède 11 boutons programmables // Source : Logitech

La souris filaire G502 est-elle une bonne affaire à ce prix ?

Si vous cherchez une souris gaming classique, mais performante, c’est un excellent prix. Le capteur optique Hero 16K laisse sa place à un nouveau capteur 25K, qui offre une précision jusqu’à 25 600 PPP, avec une fréquence de rafraîchissement configurable entre 120 et 1 000 Hz. Les performances sont donc au rendez-vous, avec de bonnes accélérations et une glisse idéale. Notez qu’un tapis de souris sera tout de même nécessaire, afin de tirer le meilleur de la G502.

Enfin, cinq poids de 3,6 g sont livrés avec la souris de Logitech. Ils seront utiles pour trouver le poids qui vous convient le mieux, et la configuration idéale pour jouer.

Pour utiliser votre souris gaming

