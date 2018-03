Le 17 mars 2018, Bali célèbrera le Nyepi, le nouvel an lors duquel il est coutume de faire silence et méditer. Pour l'occasion, les opérateurs interrompront leurs services de connexion Internet sur mobile.

Si vous avez prévu de vous rendre en voyage à Bali le week-end du 17 mars 2018, cette information pourrait vous être précieuse. Ce samedi, l’île d’Indonésie s’apprête à désactiver temporairement ses services permettant d’accéder à Internet, en raison de la célébration du Nyepi.

Cette fête est en effet l’occasion de célébrer le nouvel an balinais. Lors de cette journée, réservée à la pratique de la méditation, les divertissements et le travail sont limités, au profit du silence, voire du jeûne.

Ainsi, les fournisseurs d’accès à Internet interrompront tous leurs services sur mobile pendant les 24 heures de la célébration. Appelées à faire ce geste par les autorités locales, les entreprises ont accepté pour respecter la tradition du Nyepi.

C’est ballot

« Il a été convenu que la connexion Internet sur les téléphones mobiles serait coupée. Tous les opérateurs ont accepté », a déclaré Nyiro Sujaya, depuis le ministère en charge des communications à Bali.

L’année passée, une requête similaire avait été refusée. Le 17 mars 2018, ce sera la première fois que Bali sera coupée d’Internet pour célébrer le nouvel an.

Néanmoins, si vous séjournez à l’hôtel ce jour-là, sachez que les connexions (et même via Wi-Fi) resteront actives. Internet sera également accessible dans certains lieux spécifiques, comme les aéroports, les hôpitaux et d’autres lieux de services de secours.