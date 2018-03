Un navire câblier doit rétablir la liaison sous-marine utilisée notamment par la Guyane et St-Barthélémy pour accéder à Internet et acheminer les télécommunications. Le câble, Americas II, a été sectionné début mars au large de Cayenne.

Le rétablissement complet des lignes de télécommunications en Guyane et à Saint-Barthélémy, amoindries depuis le début du mois de mars à cause de la rupture d’un câble sous-marin au large de Cayenne, devrait survenir au plus tard avant le début de la semaine prochaine. C’est ce qu’annonçait vendredi 9 mars l’opérateur Orange dans un message publié sur Twitter.

« Le navire câblier arrive dimanche. Les équipes sont pleinement mobilisées pour un rétablissement sous 6 jours environ dès son arrivée », écrivait alors l’entreprise. En réalité, le bateau, parti avec du retard, sera sur zone le mardi 13 mars, selon Chantal Maurice, déléguée régionale d’Orange Guyane. Malgré ce contre-temps, l’opérateur compte toujours restaurer les capacités de connexion.

Donc au plus tard, si tout se passe comme le prévoit le planning du groupe, la liaison sous-marine qui a été coupée — il s’agit du câble Americas II, dont Orange est l’un des nombreux propriétaires — sera de nouveau opérationnelle d’ici le 18 mars.

Navire câblier mobilisé

Pour cette mission, c’est le bateau Wave Sentinel, battant pavillon britannique, qui a été sollicité, signale Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux chez Orange. Il se trouvait à proximité de la Guyane, à Curaçao, ce qui ne représente « que » quatre jours de mer. Le 7 mars, Orange indiquait « qu’un navire câblier a été mandaté sur la zone et interviendra dès que possible ».

En attendant, l’opérateur fait transiter le trafic de Guyane sur la série de câbles SG-SCS, ECFS et CBus qui, selon Orange, permet le raccordement à la Martinique et à l’Hexagone. Quant à Saint-Barthélémy, « une demande urgente d’obtention de capacité » a été faite sur le câble SSCS, qui connecte plusieurs îles des Caraïbes, en particulier celles appartenant aux Pays-Bas.

[Info réseau St Barth] Nos équipes Orange ont mis en place une solution de transition pour rétablir partiellement les services à Saint-Barthélemy en attendant l’arrivée du navire câblier.

Merci de votre patience #OrangeCaraibe #StBarth pic.twitter.com/iRTVp8dK1d — Orange Caraibe (@Orange_Caraibe) March 8, 2018