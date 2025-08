Bouygues Telecom anticipe la rentrée scolaire avec son offre sur l’iPhone 16. En l’accompagnant d’un forfait 5G 200 Go, la facture du smartphone passe à 440 euros, réglables en plusieurs fois sans frais. Le même modèle nu chez Apple est disponible à partir de 969 euros.

La rentrée est LE moment de l’année où chaque centime compte. Et pas de chance, cette période fait souvent partie de celle durant laquelle vous dépensez le plus, à commencer par le renouvellement de votre smartphone ou celui de votre ado.

Dans ces conditions, pourquoi payer un smartphone plein tarif alors qu’il existe de nombreuses offres qui vous permettent de l’acquérir pour un prix bien plus avantageux ?

C’est ce que propose Bouygues Telecom en couplant le tout dernier iPhone 16 à un forfait 200 Go 5G, faisant ainsi baisser la facture du smartphone seul de moitié. Jusqu’au 10 août 2025, l’opérateur vous permet de cumuler les avantages suivants :

l’iPhone 16 disponible à 1 euro (après remboursement de 80 euros) + 18,37 euros par mois pendant 24 mois sans frais (soit un crédit à 0 %) ;

un forfait 200 Go 5G à 31,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 41,99 euros par mois (pour les abonnées B&You) ;

un bonus de reprise de votre ancien mobile pouvant aller jusqu’à 150 euros ;

L’iPhone 16, petit mais surpuissant

Avec l’arrivée de l’iPhone 16, Apple marque une avancée certaine pour la gamme standard de ses smartphones. La firme de Cupertino a, en effet, choisi d’intégrer plusieurs composants et fonctionnalités jadis réservées aux modèles Pro. On retrouve ainsi sur ce modèle le bouton Action personnalisable, le nouveau bouton Camera Control dédié à la photo, et surtout la surpuissante puce A18.

L’iPhone 16 Plus, de dos. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Cette puce fournit d’excellentes performances et permet à l’appareil d’accueillir depuis peu les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Le smartphone est équipé d’iOS 18. Cette nouvelle version de l’OS d’Apple introduit des outils supplémentaires de création d’images, d’autres Genmoji personnalisés et une version enrichie de Siri, plus naturelle et performante dans ses interactions. L’assistant made by Apple est capable de générer des réponses personnalisées, de résumer des textes, ou de filtrer les notifications importantes.

Par ailleurs, l’écran OLED de 6,1 pouces profite d’une très bonne luminosité et une très bonne justesse colorimétrique. Avec un taux de rafraichissement de 60 Hz, il permet de faire parfaitement tourner tous types de contenus sans faiblir, de la vidéo YouTube aux jeux d’Apple Arcade.

Pour aller plus loin Comment générer des émojis et des images avec Apple Intelligence sur iPhone ?

Les iPhone 16 offrent de nombreux coloris. // Source : Numerama // Source : Numerama

En matière de photographie, l’iPhone 16 profite d’un capteur principal de 48 Mpx couplé à un module dédié à l’ultra-grand-angle de 12 Mpx, désormais équipé pour la macrophotographie. Les clichés sont très bons de jour comme de nuit. Au quotidien, on apprécie la prise en main et la qualité de fabrication, les nouveaux coloris plus vifs et un design qui pourrait être le plus réussi de la gamme actuellement.

L’autonomie permet en moyenne de tenir une journée, ce qui conviendra parfaitement à l’ensemble des utilisateurs. L’iPhone 16 est bien entendu équipé de MagSafe et peut par ailleurs se recharger sans fil avec le chargeur adéquat.

Un forfait parfaitement adapté à tous les usages, même les plus exigeants

Pour accompagner cet excellent smartphone, Bouygues Telecom propose de le coupler à un très intéressant forfait de 200 Go en 5G (engagement 24 mois). Idéal pour tous ceux qui ont besoin d’accéder à Internet partout ou qui veulent se passer d’un abonnement box, ce forfait apporte une quantité de données substantielles mobiles en 5G.

Mieux, il permet de profiter de la très bonne couverture réseau de Bouygues Telecom dans l’Hexagone. Pour son prix de 31,99 euros par mois pendant 12 mois puis 41,99 euros par mois (ou 36,99 euros, puis 46,99 euros par mois si vous n’êtes pas client Bbox), vous pourrez bénéficier de :

200 Go de données en France métropolitaine/Europe/DOM/Suisse ;

en France métropolitaine/Europe/DOM/Suisse ; dont 35 Go utilisables dans 15 autres destinations internationales ;

internationales ; Une 2ᵉ carte SIM Internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil ;

pour utiliser votre forfait sur un second appareil ; les appels et SMS illimités depuis et vers France/Europe*/DOM/Suisse ;

depuis et vers France/Europe*/DOM/Suisse ; les appels illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes de 120 destinations ;

Une offre imbattable pour s’offrir l’iPhone 16 à petit prix

Et comme si cela ne suffisait pas, Bouygues Telecom propose une offre de financement très attractive. En choisissant de coupler votre iPhone 16 à un forfait 200 Go 5G, vous obtenez la possibilité d’étaler votre paiement en 24 fois sans frais.

Concrètement, l’iPhone 16 passe de 81 à 1 euro grâce à une offre de remboursement de 80 euros envoyée directement par l’opérateur via mail. Vous pourrez ensuite étaler le paiement du smartphone en réglant chaque mois 18,37 euros pendant 24 mois, le tout grâce à un crédit à 0 %. Le prix final du smartphone sera donc de 441,90 euros soit un tarif bien éloigné des 969 euros proposés sur le site du constructeur.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama