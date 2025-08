Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous cherchez une petite enceinte pour vous accompagner cet été, cette enceinte Bluetooth de Marshall est en ce moment à bien meilleur prix.

Le retour du soleil marque aussi celui des plaisirs de l’été : plongeons dans la piscine, grillades entre amis ou parties endiablées de Mölkky. Pour accompagner ces moments, que ce soit avec une ambiance festive ou une playlist en fond sonore, une enceinte nomade s’impose comme l’alliée parfaite. Il en existe pour tous les goûts et toutes les bourses et quelques modèles sont trouvables en promotion, comme celle-ci de Marshall.

L’enceinte portable Marshall Emberton II est normalement vendue au tarif de 129,99 €. Elle est en ce moment au prix de 99,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, cette enceinte portable ?

La Emberton II adopte un format compact facile à emporter, surtout avec 700 g sur la balance. La prise en main est agréable et l’enceinte est robuste, et profite d’une certification IP67 qui la rend résistante à la poussière et aux éclaboussures. L’enceinte de Marshall reprend le design classique du fabricant, avec le fameux revêtement en similicuir et la grille sur le devant.

Enceinte sans fil Marshall Emberton II // Source : Marshall

L’enceinte ne dispose que d’un seul bouton multifonction placé sur sa face supérieure. Vous pouvez tout aussi bien passer par votre smartphone afin de gérer le volume ou de changer de morceau. Les commandes vocales sont aussi disponibles.

À ce prix, la Emberton II est-elle une bonne affaire ?

Moins de 100 € c’est un bon prix pour une enceinte belle et pratique. La Marshall Emberton II embarque deux haut-parleurs large bande de 4 cm de diamètre, épaulé par un radiateur passif pour renforcer la restitution des basses. Bien que le rendu ne tienne pas toutes ses promesses, notamment au niveau du dynamisme, les médiums et les aigus sont maîtrisés, et le son reste agréable. L’audio manque d’ampleur en extérieur, mais l’Emberton II ne s’en tire pas trop mal compte tenu de sa taille.

L’Emberton II se distingue par une très bonne autonomie de 30 heures d’écoute environ. Elle se recharge en trois heures.

Les points à retenir sur la Marshall Emberton II :

Belle et résistante

Un son suffisant pour ambiancer

Une excellente autonomie

