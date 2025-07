Lecture Zen Résumer l'article

La prochaine phase se prépare pour l’avion de combat Rafale. Un test aérien a eu lieu, en vue de finaliser le troisième grand jalon du standard F4. Il doit être fin prêt d’ici quelques années.

La tournure est bien trouvée. Pour donner des nouvelles du développement du Rafale, l’avion de chasse multirôle conçu par Dassault Aviation pour l’armée française, la direction générale de l’armement (DGA) a indiqué « l’envol » du nouveau standard F4.3. Une formule symbolique pour signifier sa montée en puissance, mais pas que.

Car cet envol s’est aussi concrétisé par un véritable test aérien, sous l’égide de la DGA, dont la mission est de préparer les futurs systèmes d’armes de la France. Ainsi, le 29 juillet, il a été annoncé la conclusion « d’une campagne de revue d’aptitude à l’utilisation du Rafale au standard F4.3 », à Istres, Bouches-du-Rhône (sud de la France).

Un vol avec des scénarios de mission

Le but ? Constater l’état d’avancement du standard, dont le développement se poursuit. Aussi, des avions F4.3 ont été placés dans des « situations de missions opérationnelles » pour « couvrir un large domaine d’utilisation » et constater leurs performances et celles des systèmes, avec un gros plan sur les armes et la connectivité. 7 missions ont été exécutées.

Jusqu’à huit avions de chasse ont été mobilisés, répartis en deux équipes (amie/ennemie), ainsi qu’un avion-radar Awacs, des avions de ravitaillement A330 MRTT, un avion de guet aérien Hawkeye, un système de défense sol-air Mamba et la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. Des scénarios air-air, air-sol et air-mer ont été joués.

Un avion Rafale en vol. // Source : redskin83

Il serait en réalité plus exact de décrire le F4.3 comme un sous-standard lié au standard F4, comme l’indiquait le général Stéphane Mille en avril 2023, alors qu’il occupait le poste de chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace. Deux autres sous-standards (F4.1 et F4.2) composent ce palier, qui s’inscrit dans la loi de programmation militaire 2024-2030.

Quand arrive le standard F4.3 ?

C’est en janvier 2019 que le chantier du standard F4 pour l’avion Rafale a été lancé, après réception du contrat. En mars 2023, le standard F4.1 a été qualifié par la DGA. Il s’est depuis répandu au sein de l’armée de l’air et de la Marine nationale. Et pour la suite ? Le développement suit son cours, un peu en décalage avec le planning jusqu’à précédent envisagé.

En novembre 2023, on escomptait une qualification du standard F4.2 en février 2025 et une arrivée du standard F4.3 début 2027, comme le disait alors Christophe Plassard, rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Cela dit, Dassault garde l’échéance de 2027 pour livrer le standard F4.

Signe que les travaux se poursuivent, le rapport financier du premier semestre 2025 du constructeur aéronautique indiquait « la poursuite des travaux d’exécution du contrat de développement du standard F4 avec l’acceptation du standard F4.2 et le développement du standard F4.3, la notification de l’étude de levée de risque du standard F5. »

Qu’attendre d’un avion Rafale F4.3 ?

Comme l’indiquait le général Stéphane Mille, le standard F4 « est le premier standard de combat collaboratif », avec comme « avancées principales » le développement de la connectivité, l’intégration d’armements rénovés ainsi que l’amélioration de la survivabilité et de la disponibilité. Et inclut aussi les « premières briques » du standard F5.

Cela concerne notamment la capacité SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses), c’est-à-dire la suppression des défenses aériennes ennemies, une nécessité alors que se développent les stratégies dites « A2/AD » (Anti-Access / Area Denial), qui visent à dénier l’accès, par exemple à une force aérienne, à une zone donnée (brouillage, défense aérienne, etc.).

Un Rafale en manoeuvre. // Source : Bernardo Fernandez copado

Mais comme le note Zone Militaire, le standard F4.3 va inclure l’emport du missile air-air MICA de nouvelle génération, le système d’autoprotection rénové SPECTRA, une nouvelle connectivité avec la radio CONTACT et une nacelle TALIOS dotée d’algorithmes d’IA pour reconnaître et désigner des cibles automatiquement

Et après ? Le Rafale F5… et le SCAF

Depuis son arrivée dans la marine en 2004 et dans l’armée de l’air en 2006, le Rafale a bénéficié d’un plan de remise à niveau tout au long des 20 ans qui ont suivi. Plusieurs standards se sont succédé pour permettre à l’avion de rester au plus haut niveau. Les principaux standards ont été le F1 (2004), F2 (2005), F3 (2009), F3-R (2018) et F4 (2023).

Si les premiers jalons ont ajouté des capacités air-sol et air-air à l’avion, et d’accroitre sa polyvalence, l’échelon actuel vise à ouvrir le Rafale au combat en réseau, avec une connectivité accrue. Le standard F4.1, par exemple, a servi à lancer le viseur de casque Scorpion, qui donne au pilote l’essentiel de la situation tactique.

Le standard F4 doit être finalisé avant 2030. Et après ? La développement du Rafale va continuer. Pour la décennie suivante, on attend le standard F5 : celui-ci entend combiner l’avion avec un drone. On parle aussi de l’emport du futur missile nucléaire hypersonique ASN4G. À plus long terme encore, il est question d’un standard F6… avant de passer au SCAF.



