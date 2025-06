Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Bouygues lance un forfait baptisé Summer Edition, avec une enveloppe de 40 Go de data utilisable dans de nombreux pays. Parfait pour voyager cet été.

Si vous voyagez cet été dans un pays étranger, il est essentiel de disposer d’un forfait mobile adapté. Même si une bonne vieille carte et un guide peuvent faire l’affaire, il est conseillé de rester connecté à Internet sur votre smartphone, ne serait-ce que pour avoir accès à des informations rapidement. De nombreux opérateurs proposent aujourd’hui des offres incluant l’itinérance à l’étranger, comme Bouygues et son nouveau forfait.

Bouygues propose le forfait sans engagement Summer Édition en 5G, avec 150 Go de data, dont 40 Go utilisables à l’étranger, au prix de 14,99 € par mois. Notez que ce forfait est 100 % eSIM et ne comprend donc pas de carte SIM physique. La carte eSIM est à 1 €.

C’est quoi, ce forfait B&You ?

Lorsque l’été arrive, de nombreux forfaits mobiles sont accompagnés d’une bonne quantité de data à utiliser en Europe. Mais rares sont les opérateurs à proposer des forfaits pour l’international partout dans le monde. Bouygues propose un forfait mobile Summer Édition spécialement pour l’occasion, avec 150 Go d’internet en 5G pour la France, dont 40 Go en Europe et à l’international, utilisable dans plus de 110 destinations.

Avec ce forfait, vous pouvez accéder à Internet depuis votre smartphone en Europe, mais aussi à de nombreux pays dans le monde :

A : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Açores (Les), Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche,

Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Açores (Les), Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, B : Bénin, Bolivie, Brésil, Baléares (Les), Belgique, Bulgarie,

Bénin, Bolivie, Brésil, Baléares (Les), Belgique, Bulgarie, C : Cameroun, Canada, Cap Vert, Chine, Colombie, Comores, République de Corée (Corée du Sud), Côte d’Ivoire, Canaries (Les), Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades (Les),

Cameroun, Canada, Cap Vert, Chine, Colombie, Comores, République de Corée (Corée du Sud), Côte d’Ivoire, Canaries (Les), Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades (Les), D: Danemark

Danemark E : Égypte, États-Unis, Ecosse, Espagne, Estonie,

Égypte, États-Unis, Ecosse, Espagne, Estonie, G : Guatemala, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe (et son archipel La Désirade, les Saintes, Marie Galante), Guernesey, Guyane Française,

Guatemala, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe (et son archipel La Désirade, les Saintes, Marie Galante), Guernesey, Guyane Française, H : Honduras, Hong Kong, Hongrie,

Honduras, Hong Kong, Hongrie, I : Ile Maurice, Inde, Israël, Iles Åland, Ile de Man, Ile de Wight, Ile Rhodes, Iles Féroé, Iles Pitcairn, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Italie,

Ile Maurice, Inde, Israël, Iles Åland, Ile de Man, Ile de Wight, Ile Rhodes, Iles Féroé, Iles Pitcairn, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Italie, J : Japon, Jordanie, Jersey,

Japon, Jordanie, Jersey, K : Kazakhstan,

Kazakhstan, L : La Réunion, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,

La Réunion, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, M : Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monténégro, Madère, Malte, Martinique, Mayotte,

Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monténégro, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, N : Nouvelle-Zélande, Norvège,

Nouvelle-Zélande, Norvège, P : Pakistan, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal,

Pakistan, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Q : Qatar,

Qatar, R : République Dominicaine, Russie, République tchèque, Roumanie,

République Dominicaine, Russie, République tchèque, Roumanie, S : Sénégal, Serbie, Singapour, Saint Marin, Saint Martin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, St-Barthélemy, St Pierre et Miquelon, Suède,

Sénégal, Serbie, Singapour, Saint Marin, Saint Martin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, St-Barthélemy, St Pierre et Miquelon, Suède, T : Thaïlande, Tunisie, Turquie

Thaïlande, Tunisie, Turquie V : Vatican

La liste des pays // Source : Bouygues

À ce prix, ce forfait pour l’international est-il une bonne affaire ?

Ce forfait vaut le coup si vous pensez vous servir de votre smartphone régulièrement en voyage. Vous pourrez résilier le forfait une fois rentré en France. Ce forfait de Bouygues vous servira pour utiliser Google Maps, ou pour chercher le meilleur café du coin, mais aussi pour rester en contact avec vos proches, ou partager vos souvenirs sur les réseaux sociaux.

Enfin, la souscription au forfait Summer Édition se fait facilement et rapidement, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un simple appel gratuit.

Les points à retenir sur le forfait Summer Édition :

150 Go d’internet en 5G, 40 Go pour l’étranger

Plus de 110 destinations

Sans engagement

