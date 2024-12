Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous cherchez le forfait du moment, avec une grande quantité de data, cet opérateur virtuel propose 200 Go de données 5G pour moins de 10 € par mois sur le réseau SFR.

C’est quoi, l’offre sur ce forfait 5G ?

Syma Mobile propose un forfait 5G sans engagement, avec 200 Go de data, au prix de 9,99 € par mois. Le montant de la carte SIM est de 10 €.

C’est quoi, ce forfait 5G ?

Le forfait 5G de Syma Mobile met à votre disposition une enveloppe de 200 Go de data en 5G. Avec cette quantité de données, vous aurez la possibilité de partager votre connexion internet mobile avec d’autres appareils, comme une tablette ou votre Nintendo Switch, lorsque vous n’avez pas de Wi-Fi. Vous pourrez aussi regarder du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne.

Une enveloppe de 32 Go en 4G est aussi disponible depuis l’Union européenne et les DOM, décomptée de votre enveloppe globale. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine et depuis l’Union européenne et les DOM. Les appels internationaux sont disponibles depuis la France métropolitaine vers 100 destinations.

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP. // Source : Arcep

Ce forfait Syma Mobile est-il une bonne affaire à ce prix ?

C’est un excellent forfait à ce prix, qui plus est sur le réseau de SFR, un réseau fiable et rapide, selon les dernières données de l’ARCEP. Syma Mobile possède plusieurs extensions que vous pouvez rajouter à votre forfait, comme les appels internationaux depuis la France métropolitaine pour 10 € de plus par mois.

La souscription à ce forfait est rapide, et vous pouvez conserver votre numéro de téléphone, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un simple appel gratuit au 3179.

