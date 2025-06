Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce mini drone 4K est idéal si vous souhaitez prendre de la hauteur pour filmer vos vacances d’été. Avec deux batteries en option, c’est le bundle idéal à ce prix.

Qui n’a jamais rêvé de voler ? Ce n’est malheureusement pas encore possible, mais vous pouvez remplacer l’expérience en investissant dans un drone qui vous emmènera loin de la terre ferme. DJI propose plusieurs modèles à mi-chemin entre les drones tout public pas chers, et les modèles plus sérieux. Le Mini 4K est un engin tout trouveé pour se filmer en train de rouler sur la route des vacances.

Le bundle avec un drone DJI Mini 4K, deux batteries et une sacoche de rangement est normalement vendu 389 €. Il est aujourd’hui disponible en promotion sur Amazon au prix à 329 €.

C’est quoi, ce drone ?

Le Mini 4K est un petit drone aux dimensions de 245 × 289 × 56 mm déplié, et 138 × 81 × 58 mm plié, pour un poids de 246 g. Léger et compact, il peut sembler fragile lors de la première prise en main, mais profite d’une bonne conception rassurante. Le DJI Mini 4K résiste en outre à des vents de 38 km/h et est équipé d’un système optique inférieur pour détecter et éviter les obstacles en vol. Ces fonctions permettent des sessions de vol maîtrisées et avec le moins de casse possible.

Le DJI Mini 4K est de plus un drone réactif simple à piloter. Son décollage et atterrissage se font en un clic, avec un retour au point de départ automatique guidé par GPS. DJI s’adresse à un public peu familier avec de tels engins, et propose une fonction de vol stationnaire et de pilotage simplifié, idéale pour les débutants. Les commandes se font via la radiocommande DJI RC-N1C, une télécommande intuitive et à la bonne prise en main, malheureusement dépourvue d’écran. Pour un retour vidéo, il faudra passer par l’application DJI Fly pour une transmission vidéo en 4K ultra-HD qui fonctionne jusqu’à 10 km.

À ce prix, ce drone DJI est-il une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour un drone abordable, parfait si vous débutez dans le pilotage. Le Mini 4K est équipé d’un capteur CMOS de 1/2,3 » qui peut filmer jusqu’en 4K à 30 ips. Les vidéos capturées ne manquent pas de détails et sont de qualité, et s’accompagnent surtout d’une excellente stabilisation, grâce à une nacelle mécanique à trois axes. Niveau autonomie, le Mini 4K peut voler pendant trente minutes dans de bonnes conditions. La deuxième batterie permet donc une bonne heure de vol avant de passer par la case recharge.

Notez enfin que ce drone est certifié classe C0 et peut être piloté à des fins récréatives et commerciales à petite échelle, et dans des zones publiques, à condition d’éviter les foules.

Les points à retenir sur le DJI Mini 4K :

Moins de 250 g sur la balance

4K UHD et nacelle 3 axes pour la stabilisation

Une heure d’autonomie avec les deux batteries

