Lecture Zen Résumer l'article

Disney et NBCUniversal passent à l’offensive. Les deux poids lourds de Hollywood ont déposé une plainte contre Midjourney — un puissant outil de génération d’images par intelligence artificielle — pour violation des droits d’auteur sur leurs licences. La plateforme est poursuivie pour générer des images basées sur des contenus protégés, sans aucune autorisation.

Harry Potter, Star Wars, Les Simpson, Friends, Pokémon, Mario et Luigi, Game of Thrones, mais également des célébrités : si vous avez déjà visité le sous-Reddit consacré à Midjourney, vous avez certainement croisé une ribambelle d’images générées par intelligence artificielle, qui reprennent des personnages tirés de la pop culture.

On peut générer facilement des personnages copyrightés sur Midjourney

On en trouve d’ailleurs largement ailleurs sur le net et il est toujours d’une simplicité enfantine d’en obtenir avec cette IA générative — comme a pu le noter Numerama dans la journée du 12 juin. L’outil est capable de produire à la volée des images de Mario, Shrek ou encore Rey, l’héroïne de la troisième trilogie de Star Wars.

Ces possibilités sont évidemment très divertissantes pour les internautes, qui s’amusent à les réinventer dans d’autres styles artistiques, ou bien à créer des visuels inédits et proches des designs originaux. Mais cela amuse beaucoup moins les sociétés qui possèdent les licences des œuvres en question, car elles y voient du vol.

Une première à Hollywood

Et ce qui devait arriver arriva : Disney (qui possède ses classiques animés, comme Mickey, Aladdin ou La Reine des neiges, ainsi que des licences comme Star Wars, Pixar et Marvel) et NBCUniversal (Dragons, Shrek, Moi, moche et méchant ou encore Kung Fu Panda) ont finalement engagé une action judiciaire contre Midjourney.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La plainte déposée par Disney et NBCUniversal, longue de 110 pages et régulièrement illustrée d’exemples montrant la proximité entre les œuvres originales et les productions de Midjourney, argue que la jeune entreprise spécialisée dans l’IA générative viole très largement le copyright, car ces générations se font sans aucune autorisation.

Un exemple de comparaison dans la plainte. // Source : Capture d’écran

Midjourney est notamment décrit comme la « quintessence du parasitisme en matière de droit d’auteur et un gouffre sans fond de plagiat », car l’outil « s’approprie les œuvres protégées par le droit d’auteur des plaignants, puis en distribue des images (et bientôt des vidéos) qui incorporent et copient de manière flagrante les célèbres personnages de Disney et d’Universal — sans avoir investi un centime dans leur création. »

« Le piratage est le piratage, et le fait qu’une image ou une vidéo contrefaite soit réalisée à l’aide de l’IA ou d’une autre technologie ne la rend pas moins contrefaite », poursuit la plainte, qui y voit une « violation classique du droit d’auteur ». Le service en fait même indirectement commerce, puisqu’il vend des abonnements qui permettent notamment ces générations.

Disney et NBCUniversal sont les premiers poids lourds de Hollywood à monter au front contre une entreprise d’intelligence artificielle générative. Mais leur action pourrait faire appel d’air outre-Atlantique et inciter d’autres titulaires de droits à réagir prochainement. Surtout si leur plainte permet de mettre un terme à l’infraction, ou de négocier un deal.

L’arbre qui cache la forêt de l’IA générative

Elle pourrait également faire tache d’huile, car Midjourney est l’arbre qui cache la forêt. D’autres outils d’IA permettent aussi de produire des visuels d’œuvres protégées par le copyright. On peut par exemple très facilement produire une image de Mario avec Grok, l’IA de xAI. Idem avec ChatGPT, le chatbot d’OpenAI.

Il est à noter que ChatGPT peut sortir une mise en garde avant de produire un visuel. L’outil a prévenu qu’il ne peut pas générer d’image exacte de Mario tel que dessiné par Nintendo pour des raisons de droits d’auteur, mais seulement créer une version inspirée de Mario. Reste que le résultat final est quand même très proche du plombier moustachu originel.

Mario selon Grok Et selon OpenAI

D’autres actions en justice ont commencé à émerger, notamment dans le milieu des médias. Là encore, ce sont des considérations de droits d’auteur qui ont été mobilisées. Getty Images a lancé une procédure contre Stable Diffusion pour reproduction illicite de son logo. Quant à Anthropic, qui a créé l’IA Claude, ce sont les paroles des chansons qui ont posé problème.

Ces quelques exemples de procédures en justice, parmi d’autres, illustrent le problème fondamental des IA génératives. Pour fonctionner, celles-ci ont eu besoin d’ingérer des quantités considérables de données, pour apprendre des informations et s’entraîner dessus, afin d’être en mesure de sortir des résultats cohérents.

Cette ingestion préliminaire de données ne poserait pas de difficultés si les données aspirées sur le web étaient libres de droits ou faisaient l’objet d’un éventuel accord pour une utilisation dans ce cadre. Or, en tout cas du point de vue des plaignants, les entreprises d’IA aspirent plutôt tout ce qu’ils ont à disposition sur le net, sans forcément faire un tri préalable.

Et ce qui vaut pour le texte vaut aussi pour les images. Ainsi, aux yeux de Disney comme NBCUniversal, il parait évident que Midjourney a récupéré sur la toile des centaines ou des milliers de visuels de leurs personnages, ce qui lui permet de les reproduire sans restriction ou de les détourner avec tel ou tel prompt.

Pour aller plus loin Ghibli, Pixar… tous les styles de ChatGPT pour transformer vos photos

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama