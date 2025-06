Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] C’est le bon moment de passer à la fibre grâce à cette offre sans engagement de RED by SFR qui passe sous les 20 €.

Que ce soit pour passer pour la première fois à une connexion très haut débit, ou pour changer d’opérateur, vous trouverez de nombreuses offres fibre chez la plupart des opérateurs. Si vous cherchez un abonnement simple et pas cher, quelques opérateurs proposent la fibre dans son plus simple appareil à des prix vraiment attrayants. C’est en ce moment du côté de chez RED qu’il faut regarder pour disposer de la fibre au meilleur prix.

La fibre RED box sans engagement avec la SFR Box 7 est proposée au prix de 19,99 € par mois, au lieu de 20,99 € précédemment.

Que propose cette offre RED Box ?

Cet abonnement fibre de RED by SFR vous propose une connexion fibre optique avec jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et en envoi, avec la SFR Box 7 et son Wi-Fi 5. Vous pouvez choisir la SFR Box 8 au moment de la commande, pour disposer de débits plus importants, jusqu’à 2 Gb/s partagés (soit jusqu’à 1 Gb/s maximum en débit descendant par équipement) et le Wi-Fi 6. Attention, l’abonnement avec la SFR Box 8 est au prix de 26,99 € par mois.

Vous pourrez configurer l’offre fibre de RED // Source : RED by SFR

L’offre basique à moins de 20 € ne comprend pas de box TV, mais peut s’accompagner du décodeur Connect TV sur demande, pour 3 € de plus par mois. L’offre RED de base vous donne tout de même accès à 35 chaînes TV gratuitement.

Est-ce que cette offre fibre RED Box est une bonne affaire ?

Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais SFR est actuellement dans une situation difficile. Avec une très grosse dette et des clients qui désertent, l’opérateur est entré en procédure de sauvegarde judiciaire, afin de geler temporairement le remboursement de la dette en maintenant son activité. Alors que Bouygues Telecom, Orange ou encore Free vont tenter d’acquérir SFR, quid des clients du réseau ? Rien ne change dans l’immédiat (d’autant plus pour une offre sans engagement) et les offres de l’opérateur restent intéressantes, surtout la fibre pour moins de 20 € par mois.

Si vous souscrivez à l’offre, une ligne téléphonique sera ouverte, avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays. Notez que les appels illimités vers les mobiles, habituellement facturés 5 € par mois, sont en ce moment offerts dans l’offre.

Les points à retenir sur la fibre RED by SFR :

L’offre la moins chère sur le marché

De bons débits en téléchargement et envoi

La mise en service offerte

