[Deal du jour] Il n’y a pas que Samsung ou LG dans le marché des téléviseurs OLED et QLED. Plus discret, Thomson propose quelques téléviseurs qui valent le coup, et à des prix intéressants, surtout en promotion.

Est-ce que les films et séries s’apprécient mieux avec de bons téléviseurs ? La question vaut le coup d’être posée, notamment quand le cinéma s’invite de plus en plus à la maison sans passer par la case des salles obscures. Cependant, un bel écran implique un budget élevé. Heureusement, certains fabricants proposent régulièrement des offres sur leurs téléviseurs, comme Thomson avec ce TV QLED à moins de 450 €.

Le téléviseur Thomson 55QG6C14 d’une taille de 55 pouces est normalement vendu 700 €. Il est actuellement proposé au prix de 442 € sur Ubaldi, grâce au code promo 4UBA1425 à rentrer dans le panier, ainsi qu’une offre de remboursement de 100 €, disponible jusqu’au 28 avril 2025.

C’est quoi, ce téléviseur QLED ?

Ce téléviseur de Thomson possède un design sans bordures fines qui laisse pleinement respirer la dalle 4K QLED de 55 pouces à la résolution de 3 840 x 2 160 pixels. L’immersion offerte est appréciable, et le téléviseur s’avère élégant même une fois éteint. L’image profite d’un niveau de détail élevé et d’une bonne luminosité. Le téléviseur est de plus compatible avec les normes HDR10 et Dolby Vision, pour des images lumineuses et des couleurs riches.

Le 55QG6C14 est un très bon modèle pour regarder du cinéma dans une qualité d’image fidèle à une salle de cinéma. Dommage cependant que côté son, les deux haut-parleurs de 10 W ne soient pas assez puissants. La présence de la technologie Dolby Atmos apporte certes plus d’immersion, mais une barre de son ne sera pas de trop, surtout que le pied central pivotant laisse suffisamment de place pour la caser.

À ce prix, ce téléviseur QLED est-il une bonne affaire ?

À moins de 450 €, c’est même une excellente affaire pour du QLED. Le téléviseur de Thomson permet même de brancher vos consoles de salon, via les deux ports HDMI 2.1. Malgré un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, le 55QG6C14 permet de jouer en 4K dans de bonnes conditions.

L’interface sous Google TV est quant à elle fluide et agréable à utiliser, avec bien entendu un accès aux plateformes de streaming (Netflix, Dsiney+, Prime Video, Etc.) Vous pourrez la personnaliser vous-même, et profiter de recommandations automatiques en fonction de vos habitudes de visionnage. L’assistant vocal de Google permet de contrôler le téléviseur au son de votre voix.

Les points à retenir sur le TV QLED de Thomson :

Une dalle QLED 4K en 60 Hz compatible HDR10

Deux ports HDMI 2.1

Google TV

