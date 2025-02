Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Philips The One est une gamme de téléviseurs performants avec Ambilight. Le modèle 50 pouces de 2024 profite d’une jolie promotion pour la fin des soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce TV Philips 4K ?

Le téléviseur Philips The One 50PUS8909, d’une taille de 50 pouces, est habituellement vendu 749 €. Pour les soldes d’hiver, il est proposé au prix de 589 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce téléviseur 4K de Philips ?

Ce modèle The One de 2024 délivre une très belle image en 4K Ultra HD avec une résolution de 3 840 × 2160 pixels. Malgré l’absence d’OLED ou de QLED, la dalle LED profite d’un contraste et d’une luminosité optimisés, grâce à la technologie Local Dimming qui gère les pixels un par un, pour des noirs vraiment noirs. La compatibilité avec les normes Dolby Vision, HDR 10 et HDR 10+ assure aussi une excellente qualité d’image.

Il faudra toutefois peaufiner les réglages d’images afin d’obtenir le meilleur en fonction du contenu que vous regardez, que ce soit des films et séries, ou des jeux vidéo. Les préréglages du téléviseur sont cependant bien calibrés et évitent de trop réfléchir, tandis que le processeur Philips P5 assure l’upscaling de vos contenus en 4K. Côté audio, les enceintes délivrent un son plutôt clair dans l’ensemble, mais une barre de son procurera un son bien plus ample, grâce au Dolby Atmos embarqué.

The One 50PUS8909 // Source : Philips

Ce téléviseur The One est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 600 €, c’est une excellente affaire pour un téléviseur Philips performant et avec Ambilight. Pour les cinéphiles comme pour les gamers, cette technologie propose une immersion intensifiée grâce à un jeu de LEDs disposées autour du téléviseur qui projettent un éclairage raccord avec le contenu à l’écran. L’Ambilight peut aussi simplement projeter une petite lumière d’ambiance de l’intensité et de la couleur de votre choix, ou être désactivé.

Le téléviseur de Philips dispose d’une connectique HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 fps sur PS5 et la Xbox Series, ainsi que plusieurs fonctions pour limiter l’input Lag et les déchirures d’écran. Enfin, le système d’exploitation TitanOS habille les menus du téléviseur. L’ensemble est fluide et la navigation est agréable et ergonomique. Le téléviseur est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

