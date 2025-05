Lecture Zen Résumer l'article

Avec ses bracelets connectés sans écran, WHOOP ciblait jusqu’à aujourd’hui les athlètes en quête de données précises sur leur santé. Ses nouveaux traqueurs, les WHOOP 5.0 et WHOOP MG, s’adressent à un public plus large. L’objectif de l’entreprise : mesurer la santé de ses utilisateurs 24 heures sur 24.

Êtes-vous prêts à payer entre 199 et 399 euros par an pour prendre soin de votre santé ? Longtemps réservés aux athlètes, les bracelets connectés de la startup WHOOP visent aujourd’hui le grand public.

Il faut reconnaître que le modèle économique de WHOOP est assez étonnant : le matériel est gratuit, mais il faut s’abonner pour l’utiliser. Un moyen de se distinguer des géants du secteur comme Garmin, Coros, Apple ou Samsung, d’autant plus que les bracelets de Whoop n’ont pas d’écran. Ils mesurent des données en permanence, des algorithmes les analysent et une application les présente sur smartphone.

Les fondateurs de WHOOP ont un rêve : équiper l’humanité de capteurs destinés à la surveillance de leur santé. Ils ont annoncé le 8 mai deux nouveaux bracelets prometteurs, après le WHOOP 4.0 destiné aux athlètes : le WHOOP 5.0 et le WHOOP MG.

Le bracelet qui mesure votre espérance de vie

Avec ses nouveaux bracelets, WHOOP tente très clairement de séduire le grand public. On a désormais 14 jours d’autonomie sur une seule charge, versus 5 jours auparavant. Un bon moyen de concurrencer les montres connectées, à qui on reproche souvent de ne pas tenir assez longtemps.

Whoop fabrique des traqueurs qui peuvent se cacher dans des bracelets. // Source : Whoop

Autre idée de WHOOP pour séduire le grand public : permettre à son capteur de se glisser dans différents styles, pour pouvoir être porté sur un terrain de foot ou dans une réception chic. Le traqueur est aussi plus petit, avec des mesures présentées comme plus régulières qu’autrefois. L’idée est de le porter en permanence, pour ensuite recevoir de nombreuses données sur sa santé.

Deux nouveaux produits sont commercialisés simultanément par WHOOP, qui réserve naturellement le meilleur d’entre eux à son abonnement le plus cher (399 euros par an). Dans les abonnements à 199 et 264 euros par ans, il faut se contenter du WHOOP 5.0 :

WHOOP 5.0 : le capteur de santé classique de la marque avec le suivi du sommeil, de la charge physique, de la récupération, la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, la température de la peau et le suivi des cycles menstruels et de la grossesse. Dans la formule milieu de gamme, le WHOOP 5.0 peut aussi estimer l’âge du corps et prédire l’espérance de vie.

le capteur de santé classique de la marque avec le suivi du sommeil, de la charge physique, de la récupération, la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, la température de la peau et le suivi des cycles menstruels et de la grossesse. Dans la formule milieu de gamme, le WHOOP 5.0 peut aussi estimer l’âge du corps et prédire l’espérance de vie. WHOOP MG : un capteur haut de gamme qui propose toutes les fonctions du WHOOP 5.0, mais aussi la réalisation d’électrocardiogrammes et la mesure de la tension artérielle (après calibration avec un tensiomètre classique).

L’application WHOOP peut estimer l’état de santé réel d’une personne. // Source : WHOOP

Une des nouveautés étonnantes de cette nouvelle génération, que WHOOP réserve malheureusement à son abonnement à 264 euros par mois, est la fonctionnalité Healthspan. Elle permet de comparer son âge physiologique, calculé par un algorithme, à son âge biologique réel. WHOOP utilise neuf indicateurs et surveille l’évolution des tendances pour aider ses utilisateurs à rester jeunes plus longtemps. L’application donne par ailleurs des conseils pour entretenir son corps.

WHOOP a-t-il une chance face aux géants de la tech ?

WHOOP a encore un problème capital : il n’est pas très connu. Son nom résonne chez les grands sportifs, mais le grand public préfère des solutions plus polyvalentes, comme les montres connectées. Apple tient d’ailleurs le même discours que lui sur la santé prédictive, avec son Apple Watch :

WHOOP a-t-il ses chances avec son positionnement unique ? L’abonnement peut faire peur, même s’il permet de ne pas payer son matériel. Le prix de 199 euros par an est plus compétitif que ses précédentes offres, mais il lui faudra sans doute aller plus bas à l’avenir pour séduire le grand public. Autre problème : il se murmure que des géants, comme Apple, préparent le lancement d’un service payant d’analyse des données santé avec l’IA. Bref, WHOOP va avoir du travail.

En attendant, il est possible de s’abonner à WHOOP en France à partir de 199 €. L’abonnement Peak à 264 € semble être le mieux balancé — celui à 399 € nous semble beaucoup trop onéreux pour un usage grand public.

