Toujours utile pour ne rien oublier et ne pas céder à la tentation lorsque vous arpentez les rayons des supermarchés, la liste de courses se modernise et devient une application mobile aujourd’hui indispensable et polyvalente. Oubliez le bon vieux post-it : maintenant, le public se sert plutôt de Bring ou encore FidMe.

Oubliez les petits bouts de papier qu’il faut sans cesse recommencer et qui se perdent dans votre sac, plus besoin d’avoir un stylo pour rayer les produits déjà dans votre panier…

Bref, il n’y a que des avantages à ces applications de gestion qui vous facilitent la vie. Elles sont toutes gratuites, mais peuvent proposer des achats in-app pour disposer de davantage de fonctionnalités. La plupart sont compatibles Android et iOS, et certaines disposent même d’un service en ligne vous permettant de créer vos courses depuis votre ordinateur et de synchroniser votre liste pour la retrouver sur votre smartphone.

Comment faire pour gérer ses listes de courses depuis son portable ?

Bring, des listes de courses alimentaires à partager

Bring vous permet non seulement de créer une liste de courses pour laquelle vous cochez chaque produit placé dans votre chariot au fur et à mesure, mais cette application pratique et efficace vous propose aussi de partager la liste de courses entre plusieurs membres d’une même famille. Chacun dispose ainsi de la liste des articles dont il a la charge. Plus de problème de doublon ou de “toi tu vas chercher les pâtes pendant que je vais chercher la sauce tomate” et au final, tout le monde a oublié ce qu’il devait prendre.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes de Bring, on peut citer la synchronisation sur tous les appareils ou les suggestions d’achats selon les préférences de l’utilisateur ou les ingrédients nécessaires à la réalisation d’une recette.

Listonic, une appli pour mieux gérer votre budget

Si, comme beaucoup de personnes, vous devez gérer votre budget courses avec précision, Listonic est certainement l’application qu’il vous faut pour faire vos courses en supermarchés. En effet, pour chaque produit, vous pouvez inscrire son prix et ainsi savoir exactement le budget de vos courses en temps réel. Chaque prix peut être modifié, de manière à les réactualiser pour les prochaines listes.

Vous avez aussi la possibilité de répertorier l’ensemble des produits dont vous avez besoin dans des listes organisées et claires, répartissant les articles dans des catégories. Vous gagnez ainsi du temps dans les rayons en n’oubliant aucun article.

Autre point fort de Listonic, c’est le partage de listes entre plusieurs personnes, pour les grands événements par exemple, permettant à chacun de savoir où les autres en sont de leur liste en temps réel, connaître les produits manquants, etc.

FidMe Courses, pour profiter des promotions

FidMe Courses est aussi l’allié de vos achats du quotidien en proposant non seulement de gérer vos listes de courses et donc, ne pas dépenser plus que vous n’avez besoin dans des achats inutiles, mais aussi de vous informer des promotions en cours pour économiser de l’argent. L’application répertorie l’ensemble des promotions des différentes enseignes et vous informe lorsque vous intégrez un article dans votre liste, là où une promotion est appliquée et les conditions qui s’appliquent (carte de fidélité, réduction sur l’achat de plusieurs produits simultanément, etc.).

Il existe même des jeux de loterie, qui vous permettent de gagner encore plus, rien qu’en scannant votre ticket de caisse. Et pour les autres fonctionnalités, on n’oubliera pas de mentionner le partage de listes et surtout la possibilité de préciser la quantité de produits souhaités.

La Liste de courses, la plus intuitive

Très simple et surtout très intuitive, La liste de Courses est une application gratuite qui facilite l’organisation de vos achats au supermarché en vous proposant de lister les produits mais aussi quantités des produits dont vous avez besoin. Ce qui a séduit notre équipe de rédaction, c’est l’organisation très claire des produits dans leurs catégories avec un code couleur spécifique, permettant à tous de s’y retrouver très facilement. La base de données contient plus de 1000 produits et 17 familles distinctes. Et si vous n’avez pas le temps de chercher chaque produit, un système de saisie vocale est disponible.

Vous pouvez saisir les prix des articles pour mieux gérer votre budget et cocher les produits mis dans votre chariot pour une gestion en temps réel. Un système de partage de listes est également proposé pour que tous les membres de la famille participent à cette corvée, qui devient beaucoup plus rapide et facile.

Liste de courses OurGroceries, en lien avec vos recettes préférées

Ce qui distingue OurGroceries de ses concurrents, c’est sa fonctionnalité de listes de recettes, qui permet d’ajouter des articles dont vous avez besoin dans votre liste, sans avoir à jongler d’une application à une autre. De plus, cette application gratuite propose non seulement des catégories classiques pour répertorier vos articles, mais vous avez aussi la possibilité de les ranger par rayon pour gagner du temps.

Et comme il est possible de partager vos listes avec les autres membres de la famille, il est possible d’ajouter des notes et des photos pour chaque article, de manière à ce qu’ils ne se trompent pas sur la marque ou s’il faut une mention spéciale ou un nutri-score minimal par exemple. Et lorsque vous cuisinez et que vous constatez que le paquet de farine est bientôt terminé, un simple scan sur le code-barre et l’article est ajouté dans votre liste.

Share(d), pour gérer les listes de courses mais pas seulement

Share(d) fait partie de cette sélection parce que cette application offre toutes les fonctionnalités essentielles à un gestionnaire de listes de courses en proposant une base de données impressionnante de plusieurs milliers de produits, mais parce qu’elle va plus loin dans le partage des tâches du quotidien au sein d’une famille. En effet, elle permet de partager la liste des courses, mais aussi une to-do list des tâches quotidiennes de la maison. Suivi du budget et partage de documents ou de photos font également partie des fonctionnalités de l’application.

Il est aussi possible de partager un agenda pour savoir où se trouve chaque membre de la famille et une liste de contacts pour ne pas avoir à demander les numéros des amis à joindre, etc. Et pour les familles recomposées, il est possible d’ajouter un planning de garde à l’agenda principal.

