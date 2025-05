Lecture Zen Résumer l'article

Au lieu d’audioguides classiques, le musée du Louvre avait des Nintendo 3DS. Mais c’est terminé : les consoles s’apprêtent à tirer leur révérence.

Cela faisait plus de 13 ans qu’elles étaient en service : les Nintendo 3DS du musée du Louvre. Mais, ce dernier a discrètement annoncé leur fin de service, prévue pour septembre 2025. Qu’est-ce qui pourrait les remplacer ?

Clap de fin pour les Nintendo 3DS du musée du Louvre

Depuis 13 ans, le musée du Louvre n’avait pas d’audioguide en forme de vieux téléphone avec un clavier T9. L’institution avait fait l’acquisition de consoles Nintendo, des 3DS (sorties en mars 2011), remplacées par la suite par des New Nintendo 3DS (sorties en 2015). Après près de 10 ans pour les derniers modèles, c’est bientôt terminé. Comme l’a fait remarquer Nintendo Everything le 2 mai 2025, une note sur le site du musée indique que « l’exploitation des consoles Nintendo New 3DS s’achèvera en septembre 2025 pour laisser place à un nouvel audioguide ».

Les audioguides au Louvre sont des 3DS. // Source : Musée du Louvre

On ignore les raisons qui ont incité le musée à abandonner ces consoles. Il est possible que la maintenance et le renouvellement des consoles soit devenu trop compliqué : la New Nintendo 3DS n’est plus produite depuis septembre 2020. Ce, alors que le musée dispose de 5 000 consoles.

On peut écouter des commentaires audio durant sa visite. // Source : Nintendo

On peut également augurer que le musée du Louvre voudrait passer à quelque chose de plus moderne. Pourquoi pas une application mobile : l’immense majorité des visiteurs dispose d’un smartphone et d’écouteurs. Ils pourraient alors écouter des pistes audio consacrées au musée et à ses œuvres. Enfin, il est possible que le Louvre revienne à des audioguides plus classiques, comme on en voit dans d’autres musées : c’est peut-être une solution moins chère.

Le Louvre. // Source : CC Manuel

En attendant, vous avez jusqu’en septembre 2025 pour venir au musée et essayer les consoles avant qu’elles ne soient remisées.

Comment fonctionnaient les audioguides du Louvre : ce n’étaient pas des jouets

Ces consoles proposent un audioguide qu’on peut louer pour 6 euros directement au musée, en échange d’une pièce d’identité qu’il faut déposer. Les pistes audio sont disponibles en 9 langues (français avec langue des signes et audiodescription, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, japonais, coréen et chinois). Le guide est même géolocalisé : on peut savoir à n’importe quel moment à quel étage du musée on se trouve.

Les cartouches du « jeu » se vendent (très cher) sur eBay. // Source : Capture Numerama

Pas de cartouche intitulée Nintendo 3DS Guide Louvre, mais un logiciel à télécharger sur la console. Jusqu’en 2023, n’importe qui pouvait l’acheter à 19,99 euros sur l’eShop Nintendo (et même y jouer sur 3DS XL et 3DS).

Le « jeu » a même sa propre page sur le site de Nintendo, pour qui cet audioguide est aussi une vitrine. Le programme permet de faire une visite virtuelle du musée, mais on peut aussi voir des photographies et des commentaires audio du musée. Impossible de tout consulter en une, deux, voire trois visites : il y a plus de 30 heures de commentaires audio.

