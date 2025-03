Lecture Zen Résumer l'article

Le Pixel 9a a toutes sortes de qualités pour un smartphone vendu à 549 euros. Il a en revanche une connectivité moindre que le reste de la gamme (Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold). Or, cette liaison pourrait être déterminante dans les cas les plus extrêmes.

C’est le petit dernier dans la famille Pixel. Présenté le 19 mars 2025, le Google Pixel 9a est une déclinaison plus dépouillée du Pixel 9. En somme, il s’agit d’un smartphone visant plutôt le milieu de gamme, à un montant un peu plus abordable (549 euros à son lancement). Un tarif plus attrayant, mais qui se fait au prix de quelques concessions.

Ainsi, le Pixel 9a conserve plusieurs caractéristiques du Pixel 9 — l’écran 120 Hz, la puce Tensor G4, la compatibilité avec toutes les fonctions Pixel AI et étanchéité IP68. En revanche, ses performances en photographie sont moindres que celles de son grand frère. D’autres renoncements ont dû être faits, dont l’un n’est pas du tout anodin.

Un modem plus vieux, qui prive le Pixel 9a d’une option de secours

Comme l’a appris Android Authority le 20 mars, Google a retenu un modem d’ancienne génération pour assurer la connectivité du Pixel 9a. Il s’agit du modèle Exynos Modem 5300, fabriqué par Samsung et lancé en avril 2023. Il a toutes sortes de mérites, mais pas celui de pouvoir communiquer avec les satellites pour envoyer un SOS.

Or, Samsung a depuis sorti l’Exynos Modem 5400. Présenté en 2024, il peut communiquer avec des réseaux non terrestres, permettant à celles et ceux ayant un mobile compatible de « rester connecté plus facilement », que l’on soit « dans une région isolée, en croisière ou simplement en dehors de la zone de couverture de [son] réseau mobile », selon Samsung.

L’Exynos Modem 5400 équipe les téléphones Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold, ce qui signifie que ces mobiles sont en mesure de profiter de la fonctionnalité SOS par satellite introduite avec Android 15. En revanche, ce dispositif est inaccessible avec le Pixel 9a, en raison d’un modem un peu plus daté. Google l’a confirmé à Android Authority.

Le SOS par satellite permet d’alerter quand même les services d’urgence même loin du Wi-Fi ou des services cellulaires — en clair, lorsque l’on se trouve dans une zone blanche totale, sans aucune connectivité. Le service a été déployé aux États-Unis, et s’étend progressivement à d’autres régions du monde, dont le Canada et l’Europe.

Il n’est pas excessif de dire que cette fonctionnalité peut sauver des vies. Fin 2022, deux Américains avaient pu appeler les secours grâce à un service analogue sur l’iPhone 14. Même s’il est vrai que la situation dans laquelle les deux malheureux s’étaient retrouvés avait une très faible probabilité d’advenir, elle n’était pas nulle. Et dans ce cas-là, on ne peut être qu’heureux d’avoir une telle option à disposition.

