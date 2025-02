Lecture Zen Résumer l'article

Invité de Kyan Khojandi et de son émission Hot Ones, où l’on est interviewé en dégustant les sauces piquantes les plus fortes de la planète, Xavier Niel, le patron de Free, a rapidement perdu le contrôle. Sauvé par le miel et le chantilly, il est revenu sur son histoire sans révélations majeures.

Sans surprise, Xavier Niel n’a rien annoncé d’inédit dans Hot Ones, l’émission de Kyan Khojandi sur Canal+ où l’on déguste des sauces piquantes pour se retourner le cerveau. L’annonce de sa participation à l’émission avait surpris, puisque ce sont d’habitude des artistes qui viennent dans Hot Ones. Il faut dire que le patron de Free n’en finit plus de casser les codes ces derniers mois, comme lorsqu’il a rempli l’Olympia pour un spectacle humoristique.

Le passage de Xavier Niel dans Hot Ones est accessible en clair sur myCANAL, ce qui signifie que n’importe qui peut le regarder. Il devrait prochainement arriver sur YouTube.

Xavier Niel est le premier grand patron à participer à la version française de Hot Ones. // Source : Capture Numerama

Xavier Niel qui mange des sauces piquantes : le crossover que personne n’attendait

Dans Hot Ones, on doit répondre à une interview parfois décalée en dégustant des sauces piquantes. Kyan Khojandi propose 10 paliers, avec une première sauce à 1 700 sur l’échelle de Scoville (c’est déjà conséquent) et une dernière à 1 500 000 sur le même référentiel. On multiplie parfois par 10 le niveau d’intensité, avec des effets sur le cerveau similaires à une trop grande consommation d’alcool. Les invités disposent d’eau, de miel et de chantilly, qu’ils peuvent avaler à n’importe quel moment, pour atténuer l’effet du piment.

Pour préparer l’émission, Xavier Niel a reconnu avoir fait appel à son âme de geek : « J’ai fait un truc super : je suis allé sur ChatGPT et j’ai dit ‘je vais sur Hot Ones, qu’est-ce qu’il faut que je mange’ ». Le chatbot d’OpenAI lui a suggéré de s’entrainer avec du riz, des avocats et des œufs, afin de préparer son transit.

Kyan Khojandi avec Xavier Niel. // Source : Canal+

Xavier Niel a-t-il réussi l’exercice ? La réponse est oui, même s’il a éprouvé d’assez grandes difficultés sur les dernières sauces. « Je n’aimais pas le miel avant mais je vais l’adorer maintenant », s’est-il notamment exclamé, larmes aux yeux, après avoir mangé un nugget un peu trop épicé.

Le milliardaire, bavard comme à son habitude, semblait un peu plus éteint en fin d’émission. Il est rare de voir un chef d’entreprise avec un tube de chantilly dans la bouche, en train de se crier dessus à la télévision : « J’aurais dû fermer ma gueule, mais ferme ta gueule ». Xavier Niel a notamment demandé à deux reprises à son hôte s’il y avait déjà eu des morts dans l’émission.

Xavier Niel revient sur son histoire et parle de ses ambitions

A-t-on appris des choses dans Hot Ones ? Sans surprise, non. L’actualité de Free n’a quasiment pas été évoquée, ce qui n’est pas étonnant pour un programme destiné à la télévision. Xavier Niel est revenu sur le contenu de son livre, à savoir ses premiers piratages d’adolescent, son passage par la case prison, sa vision de la réussite et des échecs ou son opinion selon laquelle les entrepreneurs ont plus d’impact que les politiques.

Xavier Niel et la Freebox Ultra // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

À la fin de l’émission, Xavier Niel est rapidement revenu sur ses ambitions avec le groupe Iliad, qui multiplie les acquisitions d’opérateurs à travers le monde : « J’aimerais, dans les télécoms, qu’on soit le plus gros, qu’on soit dans plus de pays. On est dans un peu moins de 30 pays parce que ça m’amuse, parce que je joue et que je trouve ça drôle. Il n’y a même pas un but capitalistique fort ». Interrogé par Kyan Khohandi sur ses limites, le patron de Free a ajouté : « S’il y a une limite, c’est le nombre de pays sur Terre ». L’effet de la sauce piquante ?

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+