Le patron du groupe Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a demandé à changer la communication du groupe pour éviter les fuites. Cela n’a pas empêché les journalistes de récupérer le résumé de la dernière réunion.

Lors d’une réunion interne le 30 janvier, Mark Zuckerberg a abordé plusieurs sujets importants, exprimant son inquiétude quant à une communication interne qu’il estime trop fuyante, selon le média spécialisé « 404 media ». Le patron du groupe Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a déclaré : « Tout ce que je dis fuit. Et c’est vraiment pénible, non ? » devant le cercle directionnel du groupe. En réponse à cette situation, Meta a modifié la manière dont les questions sont posées lors de ces réunions. Au lieu de permettre des questions spontanées, un système de sondage a été introduit. Les employés soumettent leurs questions à l’avance, et seules les grandes thématiques sont abordées pendant la réunion. Cela permettrait de mieux contrôler les informations qui circulent à l’extérieur de l’entreprise.

Lors de cette réunion, Mark Zuckerberg a réaffirmé plusieurs de ses positions publiques, comme l’idée que l’intelligence artificielle pourrait bientôt remplacer certains ingénieurs logiciels. Il a aussi évoqué la possibilité de travailler plus étroitement avec le gouvernement de Donald Trump, soulignant que Meta avait ajusté ses plateformes pour mieux correspondre aux priorités du gouvernement américain.

Mark Zuckerberg à la cérémonie d’inauguration de Donald Trump. // Source : Skynews

Le groupe Meta a d’ailleurs accepté de payer 25 millions de dollars (environ 23 millions d’euros) de dédommagement à Donald Trump afin de mettre fin à ses poursuites engagées après la suspension, en 2021, de ses comptes Facebook et Instagram.

Meta face à DeepSeek et la concurrence

Le patron du groupe a également parlé de la montée en puissance de DeepSeek, un concurrent de Meta dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cependant, il estime que l’impact de DeepSeek sur Meta sera moins important que sur des entreprises comme OpenAI ou Nvidia, car Meta ne vend pas l’accès à son propre modèle de langage open-source, Llama. Selon lui, Meta aurait un modèle concurrentiel et gratuit, ce qui lui donne un avantage.

Enfin, Mark Zuckerberg a abordé la question de TikTok, un concurrent majeur pour les réseaux sociaux du groupe. Il estime que, quel que soit l’avenir de TikTok, ces deux services continueront à se développer. « TikTok est un concurrent important, mais nous avons de nombreux autres rivaux », a-t-il conclu pour se rassurer.

