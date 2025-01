Lecture Zen Résumer l'article

Donald Trump en a assez d’avoir 2 astronautes américains coincés dans la Station spatiale internationale (ISS). Il a demandé de l’aide à Elon Musk et SpaceX. Les deux hommes se sont d’ailleurs offusqués de l’inaction, selon eux, de Joe Biden sur ce dossier. Quitte à tordre complètement le réel.

Bien malgré eux, les astronautes américains Suni Williams et Butch Wilmore — qui sont actuellement coincés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis juin 2024 — se sont retrouvés au cœur d’une controverse politique aux États-Unis. Et c’est Donald Trump qui a lancé la polémique sur Truth, son réseau social similaire à X (ex-Twitter).

Le président américain a accusé son prédécesseur, Joe Biden, de n’avoir rien fait pour rapatrier leurs compatriotes, alors que cela fait des mois qu’ils sont dans l’impossibilité de rentrer sur Terre. En raison de la « défaillance » de la précédente administration, selon lui, Donald Trump a appelé à l’aide son grand ami Elon Musk, qui l’a bien aidé lors de la présidentielle.

« Je viens de demander à Elon Musk et à SpaceX d’aller chercher les deux courageux astronautes qui ont été virtuellement abandonnés dans l’espace par l’administration Biden. Ils attendent depuis de nombreux mois sur l’ISS. Elon sera bientôt en route. Espérons que tout se passera bien. Bonne chance Elon !!! », a-t-il écrit le 29 janvier 2025.

Sans grande surprise, Elon Musk a rapidement embrayé sur X et a, lui aussi, enfoncé l’administration démocrate sortante. « Le président américain a demandé à SpaceX de ramener les deux astronautes bloqués sur l’ISS dès que possible. Nous le ferons. Il est terrible que l’administration Biden les ait laissés là si longtemps », a-t-il lancé.

La sortie de Trump a poussé l’agence spatiale américaine (Nasa) à prendre la parole pour nuancer un peu le tableau : « La Nasa et SpaceX s’efforcent de rapatrier en toute sécurité les astronautes […] dès que possible. » L’agence est en première ligne, car elle a supervisé la mission de Suni Williams et Butch Wilmore vers l’ISS l’été dernier.

Des astronautes abandonnés ? Vraiment ?

La Nasa aurait pu se montrer plus directe : parler d’abandon en l’espèce est franchement excessif. D’abord, les deux astronautes professionnels n’ont jamais perdu le contact avec le sol durant toute cette période. Ils sont en outre ravitaillés régulièrement, comme les autres membres de l’ISS. Enfin, ils ont des options de repli s’il fallait évacuer la station en cas d’urgence.

Il est évident que la situation dans laquelle se trouvent les deux naufragés est anormale. Elle résulte d’une modification du plan initial : la capsule qui les a transportés au départ lors de la mission Boe-CFT a présenté certaines anomalies. Dès lors, décision a été prise de ne plus utiliser ce véhicule. L’engin, baptisé Starliner et fabriqué par Boeing, est rentré seul, par sécurité.

L’attitude de Musk, par contre, est bizarre. Il fait mine de répondre positivement à l’appel à l’aide de Trump pour aller sauver les deux malheureux, comme s’il acceptait une mission au pied levé, à l’improviste. En somme, il est prêt à faire son devoir d’Américain sur ordre du commandant en chef. Comme si rien n’était prévu et organisé depuis des mois. Ce qui est absolument faux.

C’est ce que reflète d’ailleurs une note de la communauté infligée à Elon Musk :

« Le retour de Butch et Suni a été organisé avec SpaceX en août de l’année dernière. Ils reviendront par l’intermédiaire de SpaceX Crew-9 en février 2025, dans le cadre de rotations de missions de routine, et non en cas d’urgence. Ce délai correspond à l’état de préparation de Crew Dragon C213 pour la mission Crew-10 en mars 2025. »

Pour le dire autrement, la préparation de la mission de récupération des deux astronautes a bien été enclenchée pendant le mandat de Joe Biden. Numerama en parlait déjà en août 2024, en montrant qu’un plan B était en train de se dessiner en cas de défaillance du Starliner. Et, déjà à l’époque, on parlait de SpaceX et de sa capsule.

D’ailleurs, la capsule de SpaceX est en place depuis septembre 2024 dans le cadre de la mission Crew-9. Exceptionnellement, l’équipage a été limité à deux personnes, au lieu de quatre, justement pour laisser deux sièges lors du vol de retour de Crew-9. Il aurait été possible de déclencher un retour plus tôt, mais il fallait aussi tenir compte de la future mission Crew-10.

Il est vrai que d’autres options ont été envisagées pour ramener Wilmore et Williams plus tôt, mais celles-ci présentaient des inconvénients notables. La Nasa et SpaceX ont finalement préféré se caler au calendrier de Crew-10 avant de lancer le rapatriement via Crew-9. C’était l’option la plus sûre et la plus commode au vu des circonstances.

Un stratagème médiatique ?

Curieusement, on n’a jamais entendu Elon Musk exprimer une quelconque désapprobation de ce plan jusqu’à fin janvier. En tout cas, rien dans son expression publique sur X suggère un mécontentement sur les délais ou les conditions de ce plan. Jusqu’au 29 janvier, on n’a pas croisé le moindre tweet de l’intéressé sur ce sujet.

Or, on l’imagine mal ne découvrir cette affaire qu’aujourd’hui, en raison du rôle central qu’il occupe chez SpaceX, de son intérêt pour les sujets spatiaux en général et de l’écho médiatique important qu’a eu l’affaire du Starliner. En fait, on sait qu’Elon Musk a suivi de près le dossier, puisqu’il l’a mentionné sur son réseau social.

Alors, pourquoi ? Les esprits suspicieux considéreront peut-être que l’un et l’autre déclenchent opportunément une polémique juste avant la date de rapatriement des deux astronautes, qui est justement déjà prévue par la Nasa et SpaceX. Actuellement, le retour de la mission Crew-9 est prévu pour mars 2025.

Ainsi, Donald Trump et Elon Musk pourraient en cueillir les honneurs quand Suni Williams et Butch Wilmore reviendront sur le plancher des vaches bientôt. Ce serait malin : on met en scène une râlerie, puis le champion du président répond à son appel, parce que sous cette nouvelle administration, ça ne va pas se passer comme ça.

Puis, une fois le rapatriement effectué, il sera fort simple de prétendre que l’on a agi rapidement. Joli stratagème médiatique. Tant pis si cela balaie au passage tout ce qui a été décidé ces derniers mois, y compris avec SpaceX. Et tant pis si cela nécessite de planter un poignard dans le dos de l’ex-administration. Ce ne serait pas le premier de toute façon.

