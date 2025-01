Lecture Zen Résumer l'article

Numerama est fier d’annoncer un partenariat stratégique avec le moteur de recherche nouvelle génération Perplexity ! Si vous nous lisez, vous savez que Perplexity est entré dans nos usages professionnels depuis la rentrée 2024. L’entreprise californienne, basée à San Francisco, a créé un outil de recherche propulsé par intelligence artificielle qui est à la fois puissant, polyvalent, personnalisable et respectueux de ses sources. Pour un média comme le nôtre et dans les métiers que nous exerçons à la rédaction et au-delà (commercial, technique, stratégie, SEO…), Perplexity est le couteau-suisse parfait, qui répond à de nombreux besoins.

Ce partenariat innovant est avant tout une opportunité pour nos équipes. Avec Perplexity Pro en version entreprise, nous avons la possibilité d’utiliser tous les modèles d’IA générative disponibles sur le marché (même DeepSeek hébergé sur des serveurs américains, donc non censuré) et de partager des espaces communs, qui sont autant d’outils à la disposition de toutes et tous. Ces espaces sont des préconfigurations de Perplexity, qui va réagir en interprétant ce que nous lui fournissons. Par exemple, en soumettant un titre dans un espace, il saura nous dire s’il répond à notre objectif et à l’information dans l’article.

Pour nos lectrices et nos lecteurs, ce sera aussi, à terme, une nouvelle manière de naviguer sur nos sites. Avec un accès aux API de Perplexity, nous sommes capables de construire un mini-Perplexity dédié à Numerama, auquel vous pourrez accéder directement sur le site. Cela vous permettra alors d’interroger non pas le web entier, mais seulement la base de données de nos articles. Vous voulez savoir quels sont les sujets les plus traités par Nelly Lesage ou le smartphone que Nicolas Lellouche conseille le plus en 2025 ? Vous pourrez bientôt avoir ce degré de précision, avec tous nos articles en source à portée de clic.

Un business model qui a compris les enjeux du contenu en ligne

Ce partenariat fait aussi entrer Numerama en Publisher Partner de Perplexity, dès qu’il sera lancé en France courant 2025. Le programme imaginé par Perplexity répond à la principale demande des éditeurs en ligne : rémunérer la matière première, l’information de qualité, que les IA génératives utilisent pour fournir leurs réponses. Perplexity mise sur la monétisation des réponses qu’il fournit à ses utilisateurs, en affichant des publicités dans l’application ou sur le site web. Une partie des revenus est alors reversée aux éditeurs partenaires qui ont été en source de la réponse.

Un tel système est adapté aux besoins des éditeurs et répond parfaitement aux problématiques des entreprises de l’IA : sans contenu de qualité à sourcer et reprendre, elles n’auront plus, à terme, de bonne réponse à donner à leurs utilisateurs sur des domaines où la fraîcheur de l’info prime.

Une question que Google élude pour le moment, alors même que les résultats de Gemini remplacent petit à petit le moteur de recherche classique dans le monde : le géant du web n’a toujours pas proposé de solution satisfaisante, qui lui éviterait de scier la branche sur laquelle il est assis. À date, tout contenu généré par Gemini, basé sur des articles en ligne, ne rétribue pas ses auteurs : Google sort de son rôle d’intermédiaire. OpenAI, de son côté, a choisi des accords exclusifs et non basés sur les performances du produit.

De son côté, Numerama donne à Perplexity l’autorisation d’explorer le contenu qui est publié. Cette transparence permettra à l’IA d’exploiter la richesse et la diversité des publications des équipes éditoriales, tout en assurant un juste retour sur investissement.

