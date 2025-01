Lecture Zen Résumer l'article

Sur Instagram, le profil affiche désormais les contenus au format portrait. Le format carré tire définitivement sa révérence.

Quand on s’habitue à l’utilisation d’un réseau social, chaque changement mineur peut faire l’effet d’une bombe. Avec ses 2,4 milliards d’utilisateurs actifs par mois, Instagram doit être prudent quand il s’agit de faire évoluer la plateforme. Autrefois dédié à l’image et à la photo, le réseau social qui appartient à Meta (Facebook, WhatsApp) s’est progressivement transformé en plateforme vidéo, notamment grâce à l’apparition des Reels et des stories.

Ce week-end, vous n’aurez pas la berlue si vous pensez que votre profil a changé : Adam Mosseri, CEO d’Instagram, a annoncé en Story que la présentation des profils allait progressivement devenir rectangulaire, en lieu et place de l’ancienne configuration carrée. Nous avons pu confirmer ce changement sur notre application et dans notre profil : un petit texte vient préciser que la grille a changé de proportion et nous voyons effectivement tous nos contenus s’étirer en hauteur.

Le compte Instagram de Numerama // Source : Capture d’écran Numerama

La grille de profil était peut-être le dernier héritage de l’Instagram originel, qui a construit son identité autour des photos carrées. À l’ère des vidéos verticales, cette disposition n’avait plus beaucoup de sens. Elle n’était d’ailleurs même plus conforme à la disposition du flux, qui était aussi depuis longtemps au format portrait. Cette mise au point est bienvenue, car elle permet d’harmoniser les formats et la manière dont ils sont affichés dans l’application.

Un dommage collatéral : les posts « puzzle »

Reste qu’une catégorie d’utilisateurs et d’utilisatrices va pouvoir se plaindre sur les réseaux sociaux ce week-end : celle qui a abusé des publications au format puzzle. En utilisant les limites très normées des photos sur Instagram dans le profil, il était possible d’en publier plusieurs d’affilée afin de créer une grande image, sur 3, 6, voire 9 blocs. Ces créations, qui se basaient sur un format bien précis, sont désormais moins bien alignées sur les côtés. Nous avons pu le constater sur le compte « ikigaicreations », qui avait fait de la technique une marque de fabrique.

Les posts puzzle ne sont plus parfaitement alignés // Source : Capture d’écran Numerama

