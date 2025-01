Lecture Zen Résumer l'article

L’Arcom dévoile les nouveaux numéros de la TNT, qui seront effectifs à partir du 6 juin 2025. La fin de C8 et NRJ 12, en plus du retrait de Canal+ de la TNT, provoquent plusieurs changements.

À minuit le 28 février 2025, les chaînes C8 et NRJ 12 cesseront d’émettre. Leurs fréquences n’ont pas été reconduites par l’Arcom, qui a décidé de les remplacer par deux nouvelles chaînes (CMI TV et Ouest France TV, même si les noms devraient changer). La TNT entamera alors sa transformation, avec une nouvelle numérotation active au 6 juin 2025 selon Challenges.

À l’occasion d’une conférence de presse le 13 janvier, l’Arcom annonce la nouvelle numérotation de la télévision en France métropolitaine. Le retrait de Canal+ de la TNT libère notamment le canal 4, ce qui provoque plusieurs bouleversements. En plus de la TNT, les box des opérateurs devraient suivre cette nouvelle numérotation :

France 4, LCP ou Gulli… Les nouveaux numéros des chaînes de télévision en France

Le 6 juin 2025, quand Canal+ se retirera officiellement de la TNT, l’Arcom mettra à jour la numérotation de la TNT. Les nouveaux numéros seront les suivants :

TF1 France 2 France 3 France 4 (Canal+ auparavant) France 5 M6 Arté LCP / Public Sénat (C8 auparavant) W9 TMC TFX Gulli (NRJ 12 auparavant) BFM TV (LCP auparavant) CNews (France 4 auparavant) LCI (BFM TV auparavant) Franceinfo (CNews auparavant) CStar CMI TV (Gulli auparavant) Ouest France TV (anciennement France O, qui n’existait plus) TF1 Séries Films L’Équipe 6ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

Viendront ensuite les chaînes locales et les chaînes spéciales, comme France 2 UHD par exemple.

Les box comme la Freebox Revolution vont probablement adopter la nouvelle numérotation. // Source : Jérôme Choain

Avec ces changements, la seconde partie de la TNT est totalement bouleversée. France 4, LCP et Gulli sont les trois grands gagnants de l’opération, puisqu’ils gagnent plusieurs places. Le numéro 8 de LCP a d’ailleurs de quoi surprendre, alors que l’ex-numéro 13 a une audience très confidentielle.

Cstar, qui espérait gagner quelques numéros pour reprendre le flambeau de C8, reste à la 17ᵉ place. On ne sait pas encore si le groupe Canal+ transfèrera Touche Pas à Mon Poste sur cette antenne. Les chaînes d’info intègrent aussi un bloc, avec BFM TV et CNews désormais très proches de leurs concurrents LCI et Franceinfo. Ce scénario risque de bouleverser les acteurs historiques, puisqu’il facilitera le zapping.

Les chaînes spéciales comme France 2 UHD ne sont pas concernées par la nouvelle numérotation. // Source : Numerama

Ces nouveaux numéros entreront progressivement en vigueur, avec probablement une adoption complète sur l’ensemble des box autour du mois de juin 2025. Les dates de lancement des deux nouvelles chaînes de la TNT restent pour l’instant inconnues.

