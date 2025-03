Lecture Zen Résumer l'article

La marque france.tv va remplacer les chaînes historiques France 2, France 3, France 4 et France 5. Elles s’appelleront prochainement france.tv sur la TNT, avec des surnoms affectueux (la deux, la trois, la quatre).

C’est un bouleversement dans la TNT : les chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5 vont changer de noms. Elles vont être remplacées par une marque unique : france.tv, du nom de la plateforme de streaming de France Télévisions. C’est ce qu’a annoncé la patronne du groupe Delphine Ernotte Cunci lors d’une conférence de presse le 25 mars.

France Télévisions va changer les noms de ses chaînes historiques

Comme l’a rapporté le journaliste de France Télévisions Léo Arhab, Delphine Ernotte Cunci a fait plusieurs annonces sur le futur du groupe après le 6 juin, date de la nouvelle numérotation de la TNT. La plupart des chaînes ne changeront pas de numéro, sauf France 4, repositionné en canal 4 grâce au départ de Canal+.

La directrice du groupe a indiqué que dans les mois à venir, « france.tv » deviendra la marque unique de France Télévisions, la seule qui sera visible en haut à droite des téléviseurs en France. Elle viendra remplacer les « •2, •3, •4 et •5 » que l’on voit aujourd’hui (et qui avaient coûté une fortune). Delphine Ernotte Cunci explique que « c’est la seule façon d’être identifié sur le digital. Nous avons besoin d’avoir une identité de marque média ».

Néanmoins, il y aura des exceptions, comme évoqué par nos confrères de Télé-Loisirs : « Franceinfo, ICI, les programmes de proximité régionaux en partenariat avec Radio France, ainsi que Okoo, bloc de programmation jeunesse de France 4 de 5h à 21h, pourront conserver leur propre logo à l’antenne. » Des changements qui devraient être mis en place à partir du 6 juin et qui s’accompagneront d’un nouvel habillage sonore.

Pour éviter la confusion, les annonces des programmes continueront de dire qu’ils seront diffusés « sur la 2…, sur la 3…, sur la 4…, sur la 5… ». France Télévisions a expliqué ces changements dans une courte vidéo publiée sur X ce 25 mars :

C’est ce qui vous attend le 6 juin avec le regroupement de nos chaînes historiques : on vous raconte ? 👇 pic.twitter.com/AmjUEhpI1K — France Télévisions (@Francetele) March 25, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

France 4, de son côté, va venir concurrencer un peu plus Gulli en se positionnant sur des programmes pour les enfants et les familles. France Télévisions ambitionne de diffuser plus de 100 films chaque année sur France 4. Autre changement à venir : Franceinfo va passer du canal 27 au canal 16.

france.tv veut concurrencer toujours plus Netflix, Disney+ et Prime Video

france.tv est déjà une grande plateforme de streaming en France : c’est la première des plateformes gratuites et elle compte plus de 35 millions de visiteurs uniques chaque mois. La plateforme avait déjà élargi son offre en intégrant le catalogue d’Arte.tv, mais elle souhaite aller plus loin.

La page d’accueil de France TV pour Roland-Garros // Source : Capture d’écran

Dès le mois prochain, france.tv accueillera « les meilleurs contenus de l’INA », écrit Léo Arhab. En juin, LCP et Public Sénat rejoindront la plateforme pour les directs et les replays. Enfin, en juillet, ce sont TV5Monde et France 24 qui s’ajouteront au service de SVoD. Avec cela, le service public fait front commun face aux géants du streaming, en allant dans le sens du Gouvernement qui souhaite fusionner l’audiovisuel public en un seul et même groupe. En mettant en avant la marque france.tv sur les chaînes, le service public espère attirer plus de personnes vers la plateforme de streaming. Il marque au passage la fin progressive des chaînes avec des noms distincts.

