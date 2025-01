Lecture Zen Résumer l'article

LG dévoile au CES 2025 une jardinière d’intérieur connectée. Elle vous permet de cultiver des petites plantes en les arrosant et en les éclairant automatiquement.

LG n’est pas le premier fabricant de jardinière connectée, mais il croit quand même dans ce type de produit. La marque présente au CES de Las Vegas un « appareil de jardinage intérieur » connecté et elle n’en est pas à son coup d’essai.

Faire pousser des plantes chez soi, « sans rien faire »

Cette jardinière se présente sous la forme d’un petit lampadaire qu’on met dans son salon. Tout en haut, des lumières LED façon abat-jour qui peuvent s’éclairer différemment tout au long de la journée. Au milieu, un petit bac pour y placer ses plantes. En bas, un réservoir d’eau pour irriguer lesdites plantes. Il existe aussi un autre modèle, moins haut.

Une jardinière LG connectée // Source : LG

LG promet qu’on peut faire pousser « une plus large gamme de plantes, y compris celles de plus grande taille », comme la marque l’écrit dans son communiqué de presse. On peut y faire pousser des fleurs, des herbes aromatiques, des salades ou des fruits par exemple, pour faire son petit potager connecté.

Comment cette jardinière connectée LG fonctionne

Pour optimiser la culture, les LED sont réglables en hauteur et disposent de deux modes d’éclairage. L’un oriente la lumière vers le bas pour « favoriser la croissance des plantes en journée » selon cinq niveaux d’intensité. L’autre est plutôt là pour l’ambiance le soir, avec la lumière dirigée vers le haut.

Les deux modèles conçus par LG // Source : LG

Quant à l’eau, il y a à la base de la jardinière un réservoir de 5,6 litres qui peut s’occuper d’arroser automatiquement les plantes. Le tout avec la bonne dose : ni trop pour ne pas les noyer, ni pas assez pour ne pas les assécher. D’autant plus qu’« avec une capacité de vingt plantes et quatre kits de graines, cet appareil ajuste automatiquement la quantité d’eau et de nutriments en fonction des besoins spécifiques des plantes. » Pour gérer tout ça, il y a l’application LG ThinQ.

Pour le moment, aucune date de sortie et aucun prix n’ont été annoncés par la marque. LG devrait les donner lors du CES la semaine prochaine.

On se souvient qu’au CES 2022, LG avait présenté Tiiun, un petit potager d’intérieur, lui aussi connecté. Vendu uniquement en Corée du Sud, il était disponible à environ 1 250 dollars. Sans mise en avant supplémentaire par LG de sa jardinière, il est possible que celle-ci sorte uniquement en Corée du Sud à un prix aussi élevé.

