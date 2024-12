Lecture Zen Résumer l'article

L’année prochaine, les filtres Instagram prendront une nouvelle dimension, boostés par l’IA. Les démonstrations des futurs filtres montrent déjà l’étendue des possibilités.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le dirigeant d’Instagram Adam Mosseri a dévoilé les futurs filtres Instagram. Des filtres qui débarqueront sur le réseau social dès l’année prochaine et qui utilisent un modèle d’IA de Meta pour complètement vous transformer, ou presque.

Les filtres IA d’Instagram arrivent en 2025

Adam Mosseri explique dans sa vidéo que Meta conçoit un outil d’édition vidéo façon filtre, et que la fonctionnalité devrait arriver l’année prochaine. Pour lui, les utilisateurs devraient pouvoir changer leurs vêtements, modifier l’arrière-plan de la vidéo, ajouter des accessoires sur soi, etc.

On le voit avec une chaîne en or, ou accompagné d’un hippopotame, qu’il soit près de la tour Eiffel ou en haut d’une montagne. Pour un outil qui pourrait être gratuit et disponible depuis un réseau social, les démonstrations sont impressionnantes. D’autant plus que notre homme bouge la tête et les bras tout au long de la vidéo ; l’outil paraît bien s’y adapter.

Démonstration de Movie Gen sur des filtres Instagram // Source : Adam Mosseri via Instagram

Ces filtres fonctionnent grâce à Movie Gen, une famille de modèles d’IA développée par Meta. En octobre dernier, l’entreprise avait publié plusieurs démonstrations de ces IA. Elles permettent de réaliser des vidéos réalistes, avec du son, à partir de textes ou d’images. Movie Gen peut aussi modifier des vidéos déjà existantes : c’est ce sur quoi s’appuie la démonstration d’Adam Mosseri. Si la vidéo que le patron d’Instagram a publiée montre des défauts, l’ambiance est là.

Des filtres qui sont toujours à l’étape d’expérimentation

Pour le moment, plein de questions restent en suspens. Sera-t-il possible de se grimer, c’est-à-dire de modifier son visage ? Dans la démonstration faite, le visage d’Adam Mosseri reste le même. Sauf sur un exemple où il apparaît à la manière d’une animation, comme s’il était fait de laine. On ignore aussi s’il y aura des limitations en termes de durée de vidéo. Générer de la vidéo avec de l’IA demande beaucoup de ressources et s’il est très utilisé, l’outil pourrait coûter cher à Instagram.

De même, Instagram a-t-il pensé à des protections contre la création de fausses informations ? À ce titre, on peut imaginer que l’Europe n’aura pas le droit à ces filtres : Meta y a déjà repoussé beaucoup de ses sorties d’outils IA pour des motifs légaux.

Adam Mosseri dans tout plein de situations // Source : Instagram

D’autant plus qu’Adam Mosseri est resté très évasif quant à la disponibilité de ces filtres nouvelle génération. Cela fait longtemps qu’on peut créer ses propres filtres Instagram, mais avec Movie Gen, le réseau social irait encore plus loin. Quoi qu’il en soit, Movie Gen devrait être un sérieux concurrent à Sora d’OpenAI et Veo 3 de Google. Les générateurs de vidéos sont sortis ce mois-ci, mais pas dans l’Union européenne.

