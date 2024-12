Lecture Zen Résumer l'article

Que ce soit pour les amoureux des statistiques ou, plus simplement, pour faire des économies sur la facture, comprendre et mesurer sa consommation électrique est primordial. Voyons comment bien débuter, les fondamentaux à connaître, et comment aller plus loin pour les plus motivés d’entre vous.

La consommation électrique est un enjeu qui revient régulièrement sur le devant de la scène, que ce soit au niveau des États, des entreprises ou des particuliers. Pour les États, il s’agit avant tout de questions stratégiques : garantir la souveraineté énergétique en produisant localement, limiter l’empreinte écologique grâce à une électricité décarbonée, et assurer une disponibilité suffisante pour répondre à une demande croissante sans surcharge du réseau.

Pour les particuliers, l’enjeu principal est avant tout financier. Comment faire baisser sa facture d’électricité, en particulier dans un contexte de hausse des prix ? La réponse à cette question ne tourne pas qu’autour de la réduction de ses dépenses : suivre et optimiser sa consommation permet aussi de mieux comprendre son impact écologique et, pour ceux équipés de panneaux solaires ou d’une voiture électrique, de tirer le meilleur parti de leurs équipements.

Dans cet article, on va explorer pourquoi et comment suivre sa consommation, des solutions les plus simples aux outils avancés pour ceux qui souhaitent avoir un contrôle total. Une première étape essentielle pour maîtriser votre énergie et, à terme, réaliser des économies.

Pourquoi suivre sa consommation d’électricité ?

Presque tous les opérateurs d’énergie vous proposent de visualiser en détail votre consommation électrique. Terminée l’époque où seule la facture trimestrielle indiquait le total de consommation, il existe désormais des suivis quotidiens, horaires, et même par demi-heure grâce à la télétransmission du compteur Linky. On peut donc aisément suivre sa consommation au jour le jour, pour vérifier quand on consomme le plus, et ce que ça coûte au quotidien.

La consommation affichée par demie-heure sur l’espace client EDF // Source : Bob JOUY pour Numerama

L’idée derrière ce genre de suivi est assez louable, bien qu’elle manque cruellement d’explications. En effet, pour la plupart des foyers, une indication de la consommation ne permet pas de savoir d’où elle vient précisément : est-ce la télévision à 21 heures, la machine à laver, le frigo ou la bouilloire qui a provoqué un pic de consommation ? Et surtout, une fois que l’on a vu un graphique de consommation, que peut-on en faire ? Avoir l’information ne suffit pas si on a aucune idée de l’impact réel sur une facture, ni sur la possibilité de baisser cette consommation.

Si l’on considère le côté purement économique, baisser sa consommation va avoir un impact : le coût va baisser. Ça, c’est la théorie, qui est vraie si vous avez un tarif d’électricité fixe quel que soit le jour et l’heure. Chez EDF, il s’agit de l’option Base, qui porte bien son nom. Qu vous consommiez 20 kWh en une heure ou en 24 heures, vous payerez 20 fois le prix du kilowattheure pour la journée.

Si par contre vous avez un tarif dynamique, consommer moins ne va pas toujours se traduire par une baisse de coût. En effet, en prenant l’exemple classique des heures pleines et heures creuses, moins consommer la nuit n’aura pas le même impact qu’en pleine journée, où l’électricité est plus chère. Le premier intérêt de suivre sa consommation d’électricité est donc de pouvoir en déduire quel type de contrat est le plus adapté à votre mode de fonctionnement.

Le suivi de consommation par jour sur l’espace client d’EDF // Source : Bob JOUY pour Numerama

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Il est important de ne pas s’imaginer faire des miracles en éteignant sa box internet la nuit ou en débranchant son chargeur de smartphone une fois qu’il a atteint 100 % : ce sont des consommations tellement anecdotiques que pour gagner ne serait-ce qu’un euro, il faudrait des années. Les gros postes de consommation sont faciles à identifier, il s’agit du chauffage (s’il est électrique), de l’eau chaude (si le ballon est électrique), et bien entendu de la charge d’une voiture électrique.

En dehors de ce trio maléfique, on retrouve l’électroménager (très dépendant de l’utilisation et de la classe énergie) : réfrigérateur et congélateur sont les plus gros consommateurs étant donné qu’ils fonctionnent 24 heures sur 24 tout au long de l’année, puis vient après la télévision, les barres de son et ordinateurs de bureau, les plaques de cuisson (si électrique) et le four, puis les lave-linges et sèche-linges, et enfin l’éclairage.

La répartition de la consommation selon EDF, qui ne reflète pas la réalité // Source : Bob JOUY pour Numerama

Une fois que vous savez quels sont vos postes de consommation en théorie, vous comprendrez que les promesses de réduction de consommation sont à prendre avec des pincettes dès que l’on a un peu de bon sens. Si vous éteignez déjà les lumières inutiles chez vous, et que vous ne surchauffez pas quand vous n’êtes pas là, vous n’avez pas grand-chose à gagner. Il faudra nécessairement accepter de modifier son comportement pour avoir un impact positif, mais il faut déjà savoir le mesurer précisément. Voyons donc comment débuter pour aller plus loin dans la mesure de sa consommation.

Les solutions simples pour mesurer sa consommation électrique

Outre l’espace client de votre fournisseur d’énergie, l’intérêt de mesurer sa consommation électrique directement à la source permet de ventiler par appareil dans un premier temps, et d’optimiser dans un second temps. Attention toutefois : s’équiper pour mesurer toute sa consommation n’est pas gratuit, et si vous le faites dans le but d’économiser de l’argent, ce n’est probablement pas pertinent. Dit autrement, si dépenser 100 euros pour mesurer et optimiser sa consommation vous fait péniblement gagner 10 euros par an, ne le faites pas simplement pour le gain monétaire.

Des prises connectées avec mesure de consommation se trouvent aujourd’hui autour d’une dizaine d’euros, comme des Tapo ou Meross par exemple. Si vous êtes curieux de la consommation de votre TV, machine à laver ou NAS notamment, il vous suffit d’utiliser une de ces prises pour avoir la réponse. En outre, elles sont pilotables (via l’application du fabricant ou Google Home, Amazon Alexa, parfois Apple Homekit) et peuvent permettre d’allumer ou d’éteindre l’appareil qui y est branché.

L’application Tapo de TP-Link permet de programmer des arrêts et mise en route, mais aussi de voir sa consommation en détail // Source : Bob JOUY pour Numerama

Vous pourrez alors créer des petits scénarios pour alimenter électriquement certains appareils uniquement lorsque c’est pertinent, comme par exemple couper l’alimentation de votre équipement sous la télévison la nuit, qui peut consommer aisément une vingtaine de watts (console de jeux en veille, barre de son, télévision, box TV de l’opérateur, etc.). Concrètement, cela pourrait vous faire économiser entre 2 et 5 centimes d’euros par jour, soit entre 7 et 20 euros par an, de quoi amortir l’achat de la prise.

On ne va pas se le cacher, les personnes qui cherchent à mesurer et optimiser leur consommation électrique ont bien souvent un abonnement à tarif variable. Que ce soit heures creuses, Tempo, un tarif spécial week-end ou autre chose, il y a un besoin d’automatisation grandissant pour ne pas avoir à tout faire à la main pour tirer profit des tarifs avantageux.

C’est là où il va falloir aller un peu plus loin pour non seulement mesurer sa consommation, mais agir en fonction de plusieurs paramètres, et pas seulement l’heure du jour. Pour cela, il faudra d’abord avoir de quoi suivre la totalité de sa consommation en temps réel, et non pas seulement quelques appareils sur des prises connectés. La manière la plus simple est d’utiliser un petit module à brancher au compteur Linky, comme le Lixee , qu’il faudra associer à une clé Zigbee pour pouvoir récupérer toutes les informations de consommation en temps réel. Un tutoriel complet est disponible ici pour les intéressés. Une fois que vous avez accepté de mettre un pied dans ce suivi de consommation, vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure.

L’importance d’un suivi pour les maisons connectées

Qu’on se le dise, si vous êtes allé assez loin pour avoir un Home Assistant chez vous et un suivi de consommation en temps réel sur votre compteur Linky, autant accepter d’aller un poil plus loin dans la gestion de votre offre d’énergie. En prenant les informations à la source du compteur d’électricité, vous pouvez transformer des petits gestes pénibles en un jeu d’enfant, comme par exemple l’allumage de vos guirlandes uniquement si le tarif actuel est assez bas.

https://twitter.com/bobjouy/status/1869384801595330761

Si vous avez un chauffage pilotable, c’est encore mieux (étant donné que c’est probablement le plus gros poste de consommation du foyer) : vous pouvez faire des scénarios pour ne chauffer qu’en heures creuses certains jours, ou même couper le chauffage automatiquement si vous vous absentez. Si vous avez une voiture électrique, vous pouvez aussi piloter la borne de recharge pour qu’elle n’alimente la voiture qu’en heures creuses, et potentiellement uniquement en jour bleu si vous le souhaitez.

Vous pouvez aussi et surtout suivre finement le coût réel de votre électricité, avant même d’avoir une facture, et ainsi vérifier que l’offre que vous avez est bien la meilleure selon votre utilisation. À titre d’exemple, voici quelques chiffres obtenus sur mon dashboard Home Assistant ci-dessous.

Un dashboard de statistiques de consommation électrique sur Home Assistant // Source : Bob Jouy pour Numerama

Alors même que le mois de décembre a déjà connu 6 jours rouges Tempo, soit un tiers du mois jusqu’à présent, (où l’électricité en heures pleines est 3,5 fois plus chère que le tarif base), on remarque que le coût moyen du kilowattheure est de 0,187 € (0,205 € en comptant l’abonnement). Bien entendu, cela est dû à une baisse de la consommation les jours rouges en heures pleines, mais cette information permet en un clin d’œil de vérifier que l’option Tempo, même en ce moment, est bien adaptée à ma consommation. Ou plutôt que ma consommation tire pleinement profit de l’option Tempo.

Pour rappel, le tarif base est de 0,2516 €/kWh (+ 34 %), et le tarif heures creuses est de 0,2068 €/kWh (+ 11 %, en comptant 100 % heures creuses), et donc ces deux options chez EDF seraient plus chères que mon abonnement Tempo.

Pour les conducteurs de voiture électrique, c’est également un bon moyen de voir ce que consomme (et donc coûte) réellement votre voiture à l’usage, sans reposer sur les imperfections des informations données par vos véhicules. En effet, la consommation à la prise est la véritable donnée pertinente pour calculer un coût aux 100 kilomètres, puisque la voiture ne comptera de son côté que l’énergie puisée dans la batterie, omettant les pertes liées à la charge, et parfois même sans compter la consommation en stationnement.

Enfin, pour les personnes ayant un apport solaire, il devient encore plus intéressant de construire des automatisations pour tirer profit de sa production. Cela peut-être un chauffage du ballon d’eau chaude avec le surprlus de production, ou bien même charger une voiture directement avec l’apport des panneaux solaires lorsqu’elle est branchée.

Plus les maisons seront connectées et plus il deviendra indispensable d’avoir des solutions d’optimisation de sa consommation électrique. Aujourd’hui, quel que soit votre cas, mesurer précisément votre consommation électrique a dans tous les cas un gros intérêt : vérifier que votre offre est optimale. Il n’y a pas d’engagement, et changer d’offre prend le temps de le dire. Tout le reste n’est que du bonus pour les amoureux des chiffres.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !