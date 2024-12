Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Xiaomi 14T Pro est la dernière version de smartphone de la gamme des 14T. Ce modèle à l’excellente fiche technique s’accompagne en ce moment d’une montre connectée offerte.

C’est quoi, cette promotion sur Xiaomi 14 T Pro ?

Le Xiaomi 14T Pro 512 Go, compatible 5G, est normalement vendu 901 € sur le site de Xiaomi. Il est proposé au prix de 751 € sur Darty. Une montre connectée Mi Watch 2, d’une valeur de 149,99 €, est offerte avec le smartphone.

Notez que le modèle très haut de gamme Xiaomi 14 Ultra est en ce moment au prix de 849,90 €, au lieu de 1 499,90 € à sa sortie.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024 pour le comparer à ses concurrents.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi 14T Pro est un smartphone au design élégant, avec des tranches en titane et des bords arrondis. Ses dimensions de 160,4 × 75,1 × 8,39 mm pour un poids 209 g n’en font pas un petit smartphone. Il offre cependant une bonne préhension, avec des boutons bien placés et un poids bien réparti.

La dalle AMOLED de 6,67 pouces à la résolution de 2712 × 1220 pixels est très lumineuse et convient pour n’importe quelle utilisation. Les normes Dolby Vision et HDR 10+ sont prises en charge, et permettent une image détaillée. Son taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz apporte de plus une bonne fluidité. Le 14T Pro est donc un bon modèle avec un écran agréable pour les yeux. L’interface HyperOS offre de plus une expérience utilisateur agréable, avec des menus réactifs et une personnalisation poussée.

Le bloc photo du 14T Pro est vraiment élégant // Source : Xiaomi

À ce prix, le 14T Pro est-il une bonne affaire à ce prix ?

Avec une montre connectée, c’est même une excellente affaire ! Niveau photo, les trois capteurs font un excellent travail et prennent des clichés parfaitement exploitables. Dommage que de nuit, les photos souffrent manquent de détails. La présence de l’IA permet heureusement d’améliorer l’ensemble. Niveau autonomie, vous pouvez compter sur une journée entière d’utilisation. La charge rapide 120W permet de recharger le smartphone en une demi-heure.

Concernant la Watch 2, Xiaomi fait dans le classique. La montre est confortable au poignet et embarque une dalle OLED de 1,43 pouce, avec une définition de 466 × 466 pixels avec un mode always-on. Les mesures de santé et d’activité classiques sont présentes et fiables, mais si certains relevés manquent parfois de précision. Son autonomie de 50 h est son point fort.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !