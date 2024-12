Lecture Zen Résumer l'article

La loi encadre désormais le feu arrière des vélos : il ne peut plus être clignotant.

L’une des règle de sécurité à vélo qu’on répète à longueur de vidéos et de tests sur Numerama est simple à retenir : soyez vus ! C’est pour cela qu’on insiste sur la qualité des éclairages des vélos qu’on teste et que nos guides vous recommandent de bons phares pour vos engins à deux roues. C’est d’ailleurs l’un des avantages des vélos électriques : la plupart viennent avec un éclairage généreux et alimenté par la batterie principale.

Le Code de la route modifié pour contraindre les cyclistes à la sobriété

Cela dit, il n’est pas rare de croiser sur la route des cyclistes qui ont pris cette recommandation un peu trop à cœur. Jusqu’à faire le pas de trop : le phare avant devient un soleil qui éblouit plus qu’il ne signale et le feu arrière est un stroboscope oppressant. Ces cyclistes « sapins de Noël » sont redoutés par les automobilistes, mais aussi par les autres cyclistes, qui sont tout autant éblouis, par exemple sur les pistes cyclables bidirectionnelles.

Pour encadrer le flou qui existait dans le Code de la route au sujet de ces feux et qui a clairement légitimé les dérives, le gouvernement censuré de Michel Barnier a publié un décret qui précise enfin les choses. Si le feu avant était déjà bien défini côté vélo (blanc ou jaune et fixe), le feu arrière était mal encadré. Ces hésitations disparaissent dans le décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 qui modifie le Code la route, repéré par Cleanrider et confirmé par Frandroid.

Deux choses sont à retenir :

Le feu arrière « ne doit pas être clignotant », comme le feu avant.

Le cycliste peut porter sur lui des éclairages qui ont la même caractéristique que ceux du vélo. Autrement dit, vous pouvez avoir un gilet ou un casque avec un feu blanc fixe à l’avant et un feu rouge fixe à l’arrière.

Ce décret est bienvenu, car les vélos mal équipés ne sont pas rares. C’est aussi une conformité qui permet de reprendre les réflexes pavloviens de la conduite : feu avant fixe blanc et feu arrière fixe rouge sont mémorisés par le cerveau comme l’avant et l’arrière d’un véhicule.

Canyon Pathlite:ON 5 // Source : Louise Audry pour Numerama

Reste un dernier souci qu’il appartiendra aux cyclistes de régler : orienter correctement le feu vers la route. Autrement, l’éclairage, même dans la bonne couleur et sans être un arbre de Noël, finira par aveugler les usagers qui viennent en face. Pour vous aider à vous équiper avec de bons accessoires, nous avons écrit un guide complet sur l’éclairage vélo. À vous de jouer !

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+