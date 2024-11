Lecture Zen Résumer l'article

Dans sa newsletter du 17 novembre, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg relance une rumeur vieille de 15 ans : Apple envisagerait de lancer une télé. De quoi susciter de nombreux débats en ligne, même s’il est très peu probable de voir ce produit arriver un jour.

« Apple pourrait même revenir sur l’idée de lancer un téléviseur sous sa propre marque, un projet en cours de considération ».

Dans sa newsletter du 17 novembre, Mark Gurman de Bloomberg lâche une bombe. Le journaliste, qui détaille longuement les futurs projets d’Apple pour la maison connectée (avec notamment l’écran mural HomePad), imagine les futurs produits que pourrait lancer la marque si sa nouvelle division « domotique » rencontrait le succès. Il suggère qu’un téléviseur Apple serait une possibilité crédible, ou du moins une possibilité discutée à Cupertino, sans en dire plus sur ce qu’il se passe exactement.

Sans surprise, il n’en fallait pas plus pour provoquer de l’emballement. On trouve sur les réseaux sociaux et dans divers médias plusieurs publications sur l’arrivée prochaine d’un téléviseur Apple… avec un grand manque de recul. En effet, cette rumeur revient régulièrement depuis 2009 et semble très peu probable.

Que pourrait apporter Apple avec son propre téléviseur ?

La rumeur d’un téléviseur Apple n’est pas nouvelle.

En 2009, il se murmurait déjà que le futur grand produit d’Apple, après l’iPhone, serait une iTV. La marque aurait commencé à investir massivement dans le domaine, avant de progressivement se retirer. Sa vision avait finalement été celle du boîtier Apple TV, qui permet d’apporter sa propre interface à n’importe quel écran, plutôt que de lancer le sien avec toutes les complexités industrielles que l’on connaît. On imagine que stocker des écrans de 55 et 65 pouces en Apple Store pourrait être assez contraignant, d’autant plus que peu de constructeurs savent vraiment fabriquer des dalles haut de gamme (LG, Samsung…)

tvOS, le système de l’Apple TV, est une sorte d’iOS géant. Le boîtier Apple TV permet de le mettre partout. // Source : Numerama

Y a-t-il vraiment eu un projet iTV chez Apple ? La réponse est oui, puisque Steve Jobs le reconnaissait lui-même dans sa biographie écrite par Walter Isaacson. « J’aimerais créer un téléviseur qui soit très facile à utiliser », indiquait le créateur d’Apple à son biographe. « L’interface utilisateur serait la plus simple que vous puissiez imaginer. J’ai enfin trouvé la solution ».

Parmi les pistes évoquées : une télécommande simplifiée, une synchronisation automatique des contenus entre tous ses appareils ou la simplification du changement d’appareil pour regarder des DVD ou accéder au câble… Des choses que l’industrie a faites avec les Smart TV, sans avoir besoin d’Apple. Il semble aujourd’hui plus difficile de révolutionner la télé, alors que l’Apple TV fait parfaitement le job.

La télécommande de l’Apple TV est très simple. D’autres marques, comme Samsung, ont aussi réduit le nombre de boutons. // Source : Capture d’écran Numerama

Dans l’hypothèse où Apple lance vraiment un téléviseur un jour, il est difficile de l’imaginer faire autre chose qu’un beau produit. Apple aura besoin de se fournir chez Samsung ou LG, l’interface sera probablement identique à celle de tvOS et un boîtier Apple TV devrait pouvoir faire la même chose. Bref, à part s’il souhaite se compliquer la vie, Apple n’a aucun intérêt à lancer son propre produit. Rappelons d’ailleurs qu’Apple TV+, AirPlay et Apple Music, pour ne citer qu’eux, sont disponibles nativement sur la plupart des téléviseurs modernes.

Enfin, il est important de rappeler qu’Apple n’est pas une marque connue pour sa rapidité d’exécution. Ce que Mark Gurman présente comme des discussions internes dépendantes du succès de l’écran domestique n’aboutiront probablement pas au lancement d’un téléviseur avant 4 à 5 ans, au minimum. D’ici là, il est extrêmement probable qu’Apple arrive aux mêmes conclusions que nous : un téléviseur Apple n’est pas nécessaire aujourd’hui. En revanche, une barre de son avec une Apple TV intégrée serait bien plus pertinente, puisqu’elle permettrait d’attirer plus de monde dans son écoystème.

L’Apple Vision Pro est le téléviseur ultime

Dernier point à considérer : dans le discours officiel d’Apple, les écrans sont en voie de disparition. La marque, avec son casque Vision Pro, imagine un monde où l’on peut afficher des écrans de la taille de son choix où l’on veut dans une pièce, grâce à la réalité augmentée. Lancer un téléviseur « à l’ancienne », avec une taille fixe, enverrait alors un drôle de message. Se concentrer sur un Apple Vision moins cher et plus léger, pour regarder la télévision de n’importe où, est plus logique.

Bref, comme il y a 15 ans, la rumeur d’un téléviseur Apple semble ni plus ni moins qu’un rêve peu cohérent, puisque le produit n’est pas vraiment nécessaire. Apple a tout intérêt à lancer de nouveaux produits dans sa famille HomePod et Apple TV, pour améliorer l’expérience à la maison sans s’enfermer dans ses propres écrans.

