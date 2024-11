Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le dernier smartphone pliant de Samsung profite d’une réduction pendant le Single Day. Un peu cher à sa sortie, c’est une bonne occasion de mettre la main dessus au juste prix.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone pliant ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6, 256 Go, est vendu 1 199 € sur le site officiel de Samsung. Il est actuellement proposé au prix de 717,70 € sur AliExpress, avec le code 11FR080 à rentrer dans le panier. L’expédition se fait depuis la France.

Notez que ce Galaxy Z Flip 6 est un modèle importé de Chine. Bien qu’il fonctionne parfaitement en Europe, vous ne pourrez pas avoir accès aux applications Samsung Pay et Samsung Wallet.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024, pour situer ce smartphone pliant de Samsung parmi d’autres références.

C’est quoi, ce smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 possède des dimensions de 165,1 × 71,9 × 6,9 mm pour un poids de 187 g déplié, et des dimensions compactes de 85,1 × 71,9 × 15,1 mm replié. Le smartphone offre une excellente préhension lorsqu’il est ouvert et se replie facilement. Sa conception peut sembler fragile au premier abord, mais les matériaux et la charnière sont heureusement solides. Le Flip 6 est de plus certifié IP48 et résiste à une courte immersion dans l’eau.

L’écran intérieur adopte une dalle Amoled Full HD+ de 6,7 pouces, au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran est de qualité et profite d’une bonne luminosité. La visibilité est parfaite, en dehors de la pliure encore visible, qui peut gêner. L’écran Amoled externe de 3,4 pouces est, tout aussi bon, vous servira principalement à consulter vos notifications, répondre aux messages, ou prendre des selfies. Notez que vous pourrez déclencher des selfies par un geste de la main avec l’écran interne.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6. // Source : Numerama

À ce prix, ce smartphone pliant est-il une bonne affaire ?

C’est un bon prix pour le dernier smartphone pliant de Samsung. Le Z Flip 6 délivre aussi de très bonnes performances, grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 3, couplée à 8 Go de RAM. L’interface propose des menus réactifs et fluides, et l’ensemble est ergonomique. L’expérience utilisateur est sensiblement améliorée par l’intelligence artificielle générative Galaxy AI aussi utile pour la prise de photos.

Niveau photo d’ailleurs, le capteur principal de 50 Mpix et le capteur de 12 Mpix prennent des clichés détaillés, mais légèrement surexposés. Les photos sont toutefois réussies de jour comme de nuit, avec une colorimétrie juste. Vous pourrez aussi filmer à 60 i/s en Ultra HD. Niveau autonomie, comptez un peu plus d’une journée d’utilisation, dans le cas d’un usage normal. Il faudra 1 h 30 pour faire le plein de batterie.

