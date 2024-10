Lecture Zen Résumer l'article

Philips Hue commercialise un boîtier qui, associé à des guirlandes compatibles, permet d’offrir un équivalent de l’Ambilight à n’importe quel téléviseur.

Ambilight, c’est la technologie qui peut faire acheter un téléviseur Philips au détriment d’une marque concurrente. Depuis plusieurs années, les produits de la société proposent cette fonctionnalité, qui projette de la lumière à l’arrière de l’écran, et dont la teinte s’adapte à l’image. Il suffit d’y goûter une fois pour être convaincu : l’immersion est garantie et l’Ambilight fait office de lumière d’ambiance pour soulager les yeux.

Mais que faire quand on n’a pas de téléviseur Philips ? Il existe des solutions qui tentent de reproduire l’Ambilight. On pense à ce que propose Govee, mais c’est une alternative qui nécessite d’installer une caméra pour analyser le contenu lu. En termes de design et d’intégration, on a vu mieux. En revanche, Signify, ex-Philips Lighting, commercialise des produits Philips Hue permettant d’avoir un équivalent d’Ambilight sur n’importe quelle marque.

Le boîter Philips Hue Sync Box. // Source : Philips Hue

Enfin l’Ambilight pour un maximum de téléviseurs

L’éclairage avec le Philips Hue s’appuie sur un boîtier de synchronisation à brancher à son téléviseur et à ses sources. Il se charge alors de convertir les différents flux vidéo ou audio en instructions lumineuses, en fonction des couleurs visibles à l’écran. En toute transparence, le boîtier, intitulé Sync Box, existe depuis déjà plusieurs années. Mais, en 2024, Signify lance une version plus ambitieuse, avec des ports HDMI adaptés aux normes d’aujourd’hui.

En effet, le premier boîtier Sync Box, toujours commercialisé, se contente de ports 2.0, ce qui limite la prise en charge de certains formats vidéo. Ainsi, si vous branchez une console PS5 ou Xbox Series X, vous n’irez pas plus haut que la 4K à 60 Hz. Le nouveau boîtier, lui, est pourvu de la norme 2.1, bien plus polyvalente, de quoi assurer une compatibilité avec tous les produits ad hoc, ainsi que toutes les technologies du moment (HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR…) et celles à venir. Avec des ports HDMI 2.1, le boîtier Sync Box prend en charge la 8K à 60 Hz et la 4K à 120 Hz.

Rouge rosé Orange

Équipé d’un téléviseur QD-OLED Samsung dernier cri, d’une Apple TV 4K de dernière génération, d’une PS5 et d’une Xbox Series X, je ne pouvais pas me résoudre à utiliser l’ancien boîtier. Dès que Signify a officialisé son nouveau produit, j’ai bondi sur l’occasion. Je voulais voir s’il était possible d’avoir un équivalent d’Ambilight sur ma TV Samsung, sans aucune concession possible sur les prestations de mon installation haut de gamme (ce qui aurait été le cas avec des ports HDMI 2.0).

Le boîtier est en fait un hub qui fait la liaison entre vos sources (une console, une box TV…) et le téléviseur. Il permet d’ailleurs de gagner des ports HDMI supplémentaires puisqu’il en transforme un de la télévision en quatre. Si jamais votre TV a quatre ports en tout, cela vous fera un pool de sept ports différents, dont quatre appareils qui bénéficieront de l’éclairage Hue (ceux branchés au boîtier). Après avoir relié mes consoles et mon Apple TV, tout s’avère compatible, comme si les appareils étaient directement branchés au téléviseur.

Pour avoir un équivalent de l’Ambilight, il vous faudra :

Concernant la guirlande, il faut faire attention à bien la choisir. Il en existe deux types : une simple qui ne peut afficher qu’une seule couleur à la fois, une plus sophistiquée de type Gradient, capable de reproduire plusieurs couleurs simultanément. C’est la deuxième qu’il faut prendre pour obtenir un vrai effet Ambilight ; la première ne produira qu’une seule couleur — celle qui prédomine à l’écran.

Lightstrip simple (une couleur) Lightstrip Gradient (plusieurs couleurs)

L’installation est simple : tout passe par l’application Hue, accessible sur iOS et Android. La première étape sera de configurer le pont, qui pilote toutes les lumières connectées Hue (ampoules, guirlandes, lampadaires…). Ensuite, il faudra installer la guirlande derrière votre téléviseur, puis l’associer au pont, puis le boîtier. Chaque étape est expliquée dans l’application, il suffit de se laisser guider et, le plus long, ce sont les mises à jour.

Enfin, il faudra créer ce que Signify appelle un « Espace de loisirs », qui permettra de tout synchroniser. Dans l’onglet intitulé « Sync », vous pourrez paramétrer plusieurs éléments (mode d’éclairage, intensité, luminosité), choisir l’entrée HDMI (si vous n’avez rien automatisé au préalable), faire passer l’audio en ARC ou eARC… En revanche, si vous désirez ajouter une lampe, quelle qu’elle soit, il faudra repasser par « Espace de loisirs ». Le boîtier peut en gérer dix différentes, avec un système de placement dans la pièce.

L’application Philips Hue. // Source : Capture d’écran

À l’usage, cela donne quoi ? La synchronisation fonctionne très bien : il n’y a aucune latence perceptible quand les couleurs changent, et on profite du spectacle attendu. L’image donne l’impression d’être étirée et le gain pour l’ambiance est palpable, pour qui adore les éclairages. Néanmoins, cette installation a un coût certain : 350 € pour le boîtier de synchronisation, somme à laquelle il faut ajouter le prix d’une guirlande (qui dépend de la taille de votre téléviseur et peut grimper à plus de 200 €) et le pont à 60 €. Sinon, vous pouvez acheter un écran Philips directement.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !