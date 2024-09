Lecture Zen Résumer l'article

La commission d’enrichissement de la langue française a fait publier en septembre une liste officielle de traductions concernant le secteur de l’intelligence artificielle générative.

L’intelligence artificielle générative est là, et avec elle est venu un raz de marée d’expressions. On parle de « prompt », de « token », de « GenAI » ou encore de « foundation model ». Des tournures que les early adopters et les spécialistes ont tôt fait de s’approprier, mais qui peuvent encore échapper au tout-venant.

Surtout, ce tsunami de vocabulaire est rempli de formules anglaises. Et ça, ne convient pas à la commission d’enrichissement de la langue française. Le tir, toutefois, est désormais corrigé. L’institution a fait paraître au Journal officiel une liste de termes dorénavant officiellement traduits. Le focus est ici mis sur l’IA générative.

Le ministère de la Culture a mis en avant cette nouvelle vague de traduction dans sa newsletter mensuelle, diffusée ce 27 septembre. Cependant, il était déjà possible de consulter les équivalences françaises directement dans le JO, et cela depuis le début du mois. La publication des termes francisés avait été repérée sur X (ex-Twitter) par les spécialistes du JO.

Le travail de la commission fait parfois l’objet de taquineries. En effet, ses traductions tentent de remplacer des tournures certes étrangères, mais très usitées, comme paywall, firewall, spoil, ou smartphone, devenues péage, barrière de sécurité, divulgâchis ou mobile multifonction. Des propositions qui peinent à s’imposer.

Des termes français déjà en partie utilisés

Dans le cas de ce travail d’adaptation sur l’IA générative, force est de noter qu’il n’y pas grand-chose à redire.

Ainsi, un prompt se dira instruction ou bien instruction générative, un token se traduira par jeton ou jeton textuel (il s’agit d’une donnée élémentaire dans un grand modèle de langage, c’est-à-dire le moteur qui fait tourner les chatbots, à l’image de ChatGPT ou Gemini), et GenAI tout simplement par intelligence artificielle générative.

Plusieurs termes français s’étaient d’ailleurs déjà imposés et utilisés. C’est le cas, par exemple, de l’apprentissage antagoniste (adversarial machine learning), du grand modèle de langage (large language model — LLM) ou du transformeur (transformer). Au total, il y a plus d’une quinzaine de termes traités par la commission d’enrichissement.

L’ensemble des traductions est listé au Journal officiel, ainsi que sur le site du ministère de la Culture. Un moteur de recherche interne, France Terme, est aussi à disposition pour trouver toutes sortes de traductions, qui vont bien au-delà des sujets technologiques et numériques. Et oui, la traduction de digital en français, c’est numérique.

