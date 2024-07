Lecture Zen Résumer l'article

Google enregistre un excellent deuxième trimestre 2024, grâce à la recherche sur Internet et au cloud, boosté par l’IA.

Google va très bien. Alors qu’un pan du web ouvert se demande si sa mort n’est pas imminente à mesure que l’IA générative vient combattre la véritable information et qu’un autre pan du web subit des mises à jour de l’algorithme de Google toujours plus violentes, big G est en forme. En très grande forme même : la holding Alphabet, qui détient Google, a publié ses comptes du deuxième trimestre 2024 et a inscrit au bilan 78 milliards d’euros (84,7 milliards de dollars) de gains.

L’augmentation par rapport au deuxième trimestre 2023 est de 14 % et la marge opérationnelle, s’élève à 32 % du total, soit 25 milliards d’euros (27,4 milliards de dollars). Les bénéfices nets du trimestre, eux, tirent à 22 milliards d’euros (23,6 milliards de dollars). En clair, tous les signaux sont au vert pour Google, qui explose ses même ses records : jamais, par exemple, sa branche « cloud computing » n’avait dépassé la barre des 10 milliards de dollars de revenus et du milliard de bénéfices. En 2023, cette division n’avait gagné que 8 milliards de dollars.

Sundar Pichai au AI Hub de Google à Paris. // Source : Numerama

Google surperforme sur la recherche

La plus grosse performance vient de l’activité reine de Google : la recherche sur Internet. Google a annoncé avoir gagné 45 milliards d’euros (48,5 milliards de dollars) au deuxième trimestre 2024, pour une marge opérationnelle de 27,3 milliards d’euros (29,6 milliards de dollars). En clair, avec la recherche et le cloud, Google gagne beaucoup d’argent. La maison-mère, Alphabet, en perd seulement sur ses « paris », autrement dit les projets qui ont besoin d’investissement (on pense à la voiture autonome) et sur les frais de fonctionnement de la holding.

Quid des Pixel, les fameux smartphones de Google (le 8a vient de sortir, les 9 arrivent bientôt), et les autres produits et services vendus directement aux consommateurs ? On sait que la division a rapporté 8,31 milliards de dollars au T2 2024, mais Google cache ses bénéfices en l’intégrant à une grande famille nommée « Services ». Cela ne permet pas de savoir si Google est encore en phase d’investissement sur cette catégorie ou si elle gagne de l’argent.

Les orientations prises par Google semblent donc payer : même si elles sont dangereuses pour le web ouvert, les actions de Google pour faire rester les utilisateurs sur Google ont permis d’augmenter les revenus liés à la recherche. De même, l’orientation rapide du Cloud vers des outils dédiés à l’IA a donné de nouvelles armes aux développeurs, qui paient pour utiliser les produits de l’entreprise américaine. Reste à voir comment va se structurer l’entreprise et ses services après le déploiement massif de Gemini, censé changer la manière dont nous parcourons le web.

Tableau synthétique des revenus de Google au 2e trimestre 2024

Catégorie Trimestre terminé le 30 juin 2023 Trimestre terminé le 30 juin 2024 Recherche Google et autres 42 628 $ 48 509 $ Publicités YouTube 7 665 $ 8 663 $ Réseau Google 7 850 $ 7 444 $ Publicité Google 58 143 $ 64 616 $ Abonnements, plateformes et appareils Google 8 142 $ 9 312 $ Total des services Google 66 285 $ 73 928 $ Cloud Google 8 031 $ 10 347 $ Autres paris 285 $ 365 $ Gains en couverture 3 $ 102 $ Revenus totaux 74 604 $ 84 742 $ Les revenus de Google pour le 2e trimestre 2024, en millions de dollars

