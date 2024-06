Lecture Zen Résumer l'article

Un gestionnaire de mots de passe conçu par Apple devrait être présenté lors de la WWDC 2024. L’application, dont le nom serait Passwords, risque de bousculer le secteur.

Le marché des gestionnaires de mots de passe n’a qu’à bien se tenir. Dans un avenir proche, Apple devrait lancer sa propre solution de stockage et de gestion de codes secrets. C’est ce que rapporte le journaliste Mark Gurman dans les colonnes de Bloomberg le 6 juin. L’application serait baptisée « Passwords » (« Mots de passe »).

La sortie de Passwords pourrait d’ailleurs être imminente, puisque son sort est lié à la mise à jour des systèmes d’exploitation d’Apple — iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15. La firme de Cupertino organise justement du 10 au 14 juin sa conférence annuelle WWDC. On attend aussi des nouvelles de WatchOS 11 et de tvOS 11.

Ce que l’on attend de l’app Passwords

En toute logique, on s’attend à ce que Passwords reprenne les fonctions les plus courantes de tout bon gestionnaire de mots de passe. La possibilité de générer de nouveaux codes et le remplissage automatique des champs de saisie sont des incontournables. Peut-être que l’utilitaire permettra aussi de contrôler la solidité des mots de passe.

On s’attend aussi à ce que la prise en charge des passkeys, perçus comme l’avenir des mots de passe, soit assurée. Après tout, Apple fait preuve d’allant à ce sujet, aux côtés de Microsoft et Google. Naturellement, il est inenvisageable que la synchronisation via le cloud ne soit pas proposée : ce serait une vraie insuffisance en cas de multiples appareils.

La gestion des codes pour l’authentification à deux facteurs semble aussi incontournable — ce support existe chez plusieurs concurrents. Il existe néanmoins toujours la possibilité d’opter pour une application dédiée comme Authy ou Google Authenticator. Il faudra attendre les annonces de la société pour connaître les facultés de Passwords.

Les gestionnaires de mots de passe vont se faire bousculer par Apple. // Source : Numerama

Ça va tanguer pour les gestionnaires

Le marché des gestionnaires de mots de passe est aujourd’hui saturé — on compte de nombreux poids lourds comme 1Password, Dashlane, LastPass, Bitwarden, NordPass, KeePass, Proton Pass, Enpass et Keeper.

Cependant, Apple a pour lui sa puissance de frappe sans égal, qui va lui permettre de venir tailler des croupières à ses rivaux — même s’il arrive « tard » sur ce secteur. On l’a vu dans le streaming audio : même si Apple Music n’est sorti qu’en 2015, soit presque une décennie après Deezer et Spotify, la plateforme est devenue un géant de la musique.

Pour résister, les gestionnaires actuels pourront peut-être miser sur une certaine propension du public à conserver l’outil qu’il utilise déjà — ce qui permet une certaine captivité de sa base. Peut-être pourront-ils aussi faire appel à des fonctionnalités plus exotiques. Dashlane, par exemple, a un VPN intégré. Proton Pass, lui, fournit aussi un écosystème.

Dernière inconnue : le modèle économique derrière Passwords. On peut présumer qu’elle sera gratuite, comme le trousseau iCloud. Si cela se vérifie, on peut s’attendre à une période agitée pour les autres acteurs du secteur de la gestion du mot de passe. La majorité commercialise aussi des formules payantes, avec divers niveaux de prestations.

