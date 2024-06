Lecture Zen Résumer l'article

La mise à jour 6.0 des lunettes Meta Ray-Ban permet de prendre des vidéos de 3 minutes, alors que la précédente limite était de 60 secondes. Avec cette nouvelle option, Meta prend le risque de sacrifier la batterie au profit de vidéos plus longues.

Après une première expérience mitigée, Meta rencontre un succès inattendu avec les Meta Ray-Ban, la seconde génération de ses lunettes connectées conçues en partenariat avec l’emblématique lunettier.

Capables de prendre des photos et des vidéos dans une bien meilleure qualité, d’utiliser l’intelligence artificielle Meta AI pour répondre à des questions et de se connecter aux services de streaming les plus populaires, les Meta Ray-Ban séduisent le grand public. Il les veut notamment pour pouvoir prendre des vidéos de vacances ou de moments importants. Le seul défaut qui leur est régulièrement reproché est la limite maximale des vidéos, puisque les Meta Ray-Ban ne dépassent pas une minute d’enregistrement.

Avec la mise à jour 6.0, qui vient tout juste d’être déployée par Meta, les lunettes connectées gagnent une nouvelle option attendue de longue date. Elles peuvent désormais enregistrer des vidéos de trois minutes, ce qui offre une option beaucoup plus intéressante en vacances.

Sur Threads, Andrew Bosworth a annoncé le déploiement de la mise à jour 6.0 des Meta Ray-Ban. // Source : Threads

3 minutes de vidéos stabilisées : les Meta Ray-Ban sont des mini-GoPro

Ne vous fiez pas à leur capteur unique de 12 Mpix, les Meta Ray-Ban disposent d’une excellente qualité photo/vidéo.

D’une définition de 3024 par 4032 pixels (au format vertical), les images prises par les lunettes n’ont pas grand-chose à envier à celles d’un smartphone, ce qui peut être surprenant pour des lunettes. Les vidéos sont aussi extrêmement satisfaisantes, avec une stabilisation optique d’exception, y compris sur la route à pleine vitesse ou lors d’activités nautiques. Il n’y a que de nuit que les Meta Ray-Ban peinent à rivaliser avec un smartphone.

La mise à jour 6.0 permet de choisir entre 15 secondes, 30 secondes, 1 minute et 3 minutes. // Source : Captures Numerama

Pour des raisons de batterie (l’enregistrement d’une vidéo pompe plusieurs pourcents), Meta a toujours bridé ses lunettes à des vidéos d’une minute, au grand maximum. Son objectif est d’inciter les utilisateurs à laisser les lunettes refroidir entre deux prises, pour éviter d’avoir à les recharger toutes les heures (leur boîtier de transport intègre une batterie).

Avec la mise à jour 6.0, Meta ouvre enfin la porte à des vidéos plus longues, de trois minutes au maximum. L’autonomie risque d’en prendre un coup, mais l’utilisateur averti a le choix. Il reste possible d’interrompre la vidéo quand on le souhaite en un appui sur le bouton. Il s’agit, sans doute, du défaut le plus cité par les utilisateurs du produit.

Quid de la confidentialité ? La caméra se situe à gauche des lunettes, mais un avertisseur lumineux se trouve, symétriquement, à droite. Quand on prend une photo ou une vidéo, il s’allume.

L’indicateur lumineux pendant l’enregistrement de vidéos. // Source : Meta

L’IA, la future révolution pour les lunettes ?

Aux États-Unis et au Canada, Meta propose également des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative dans ses lunettes. On peut leur poser des questions complexes et obtenir des réponses, ou leur demander de prendre en photo un objet et de dire de quoi il s’agit (ou de traduire un panneau).

Meta indique qu’une future version logicielle permettra d’utiliser l’IA sans demander aux lunettes de prendre une photo, en leur laissant deviner d’elles-mêmes ce qu’elles doivent faire. Cet automne, la marque pourrait également présenter une révision des Meta Ray-Ban avec un vidéoprojecteur pour afficher des informations en réalité augmentée.

