Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Pixel Watch première du nom est sortie en 2022. Ce n’est certes pas la meilleure montre connectée du marché, surtout depuis que la sortie du second modèle qui corrige pas mal de défauts. Mais à moins de 150 €, la montre de Google vaut quand même le coup pendant ces soldes d’été.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’été 2024

C’est quoi, la promotion sur la Pixel Watch ?

La Google Pixel Watch est commercialisée fin 2022 au prix de 379 €. Le modèle Bluetooth Wi-Fi est en ce moment proposé au prix de 149 € sur le Google Store.

Consultez notre guide des meilleures montres connectées pour voir ce que proposent les concurrents.

C’est quoi, cette montre connectée de Google ?

La Pixel Watch possède une grande qualité : son design rond très élégant, qui s’accompagne d’excellentes finitions. Le bracelet est confortable, mais le boîtier de 41 mm ne conviendra peut-être pas aux plus grands poignets. La montre est discrète une fois portée et son style sobre est un plus, malgré les bordures un peu larges. Vous aurez la possibilité de personnaliser son aspect avec plusieurs coloris de bracelet.

Sa dalle AMOLED d’une définition de 450 × 450 pixels et d’une densité de 320 ppp offre une luminosité suffisante pour une utilisation en extérieur, même en plein soleil. La visibilité est optimale grâce à une fonction pour adapter l’écran à la lumière ambiante. La Pixel Watch est donc une montre confortable à consulter. Dommage que pour le reste, la puce Exynos 9110 ne soit pas à la hauteur. La montre souffre trop souvent de ralentissements et d’un temps de réponse trop long, qui peuvent s’avérer pénible si vous l’utiliser très souvent.

La Pixel Watch se configure avec le système Fast Pair d’Android. Elle n’est pas compatible avec les iPhone sous iOS. // Source : Google

Est-ce que la Pixel Watch vaut le coup en soldes ?

À vrai dire, la montre connectée de Google ne vaut le coup que lorsqu’elle est en promotion. Les soldes d’été sont donc une excellente occasion de ce la procurer. La Pixel Watch 2 est bien sûr une meilleure montre, mais coûte encore la coquette somme de 399 €. Outre ses quelques défauts, elle remplit correctement son contrat. De nombreux capteurs mesurent votre santé ou vos entraînements sportifs avec des révélés qui manquent parfois de fiabilité, mais qui sont suffisants pour un suivi correct. Les classiques relevés de la fréquence cardiaque, électrocardiogramme ou suivi GPS sont plus précis.

Notez que la montre fonctionne avec 41 sports différents. Depuis peu, de nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition, comme la détection automatique d’activité et l’arrêt automatique des entraînements, ou une meilleure compatibilité avec Google Maps. Enfin, niveau autonomie, la Pixel Watch tient environ 24 heures et se recharge complètement en un peu plus d’une heure.

Pour aller plus loin

👉 Notre test de la Google Pixel Watch

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !