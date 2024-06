Lecture Zen Résumer l'article

La première bêta développeur d’iOS 18 ne permet pas encore d’essayer le nouveau Siri, qui sera accompagné des fonctions Apple Intelligence à la rentrée. Pourtant, son code est déjà présent.

Avec iOS 18 et macOS Sequoia, Siri fait sa révolution. L’assistant vocal d’Apple s’apprête à changer de logo et d’interface, avec la possibilité de lui poser des questions à l’écrit. Apple compte remplacer l’orbe violet par des animations sur les bordures de l’écran, qui indiquent à l’utilisateur quand Siri est à l’écoute (et regarde ce que vous faites).

Problème : le nouveau Siri n’est pas disponible dans les premières bêtas développeur d’iOS, iPadOS et macOS, alors que la marque a prévenu qu’Apple Intelligence, sa suite de fonctions IA, n’arriverait pas en test avant cet été. Évidemment, certaines personnes ont trouvé un moyen de ne pas attendre.

Le nouveau Siri sur tous les iPhone et sur tous les Mac

Avant de vous parler des fameuses bidouilles, il est important de clarifier un point important sur la disponibilité du nouveau Siri.

Si les fonctions Apple Intelligence, qui permettent à Siri d’utiliser un grand modèle de langage et de reconnaître les images à l’écran, seront réservées aux iPhone 15 Pro, la nouvelle interface sera présente sur tous les appareils. Le nouveau design de Siri et la possibilité de discuter à l’écrit arriveront sur tous les iPhone sous iOS 18, à partir du XS et du XR. Il devrait même y avoir quelques améliorations au niveau de la compréhension orale, peu importe le produit utilisé (Numerama a pu faire des essais à Cupertino, au campus d’Apple).

Le nouveau Siri pour iOS 18 accepte les conversations écrites. // Source : Capture d’écran Numerama

Des lignes de code pour tromper iOS 18 et macOS Sequoia

Techniquement, il est interdit d’utiliser une bêta développeur pour des tests personnels. Apple publiera une bêta publique dans le courant du mois de juillet, qui permettra à n’importe qui d’utiliser ses systèmes d’exploitation en avant-première. Il est néanmoins rare que les plus technophiles attendent juillet, d’autant plus qu’Apple a considérablement simplifié l’installation des bêtas dev ces dernières années.

C’est ici que de petits malins entrent en jeu. Sur Reddit et X, plusieurs personnes disent avoir réussi à activer des fonctions indisponibles dans les premières bêtas. C’est très facile sur macOS, où de simples lignes de code dans le Terminal suffisent à activer le nouveau Siri et l’interface des « Writing Tools », qui permettent d’écrire avec l’intelligence artificielle. Il ne s’agit néanmoins que d’un changement d’interface, les fonctions Apple Intelligence ne sont pas disponibles (mais Siri peut répondre comme avant, dans la nouvelle interface).

Le nouveau Siri sur macOS, ça donne ça. // Source : X

Sur iOS 18, l’opération est nettement plus compliquée. Sans Terminal et sans accès aux fichiers système, les plus impatients ont trouvé le moyen de ruser en sauvegardant manuellement un iPhone sur leur ordinateur, en modifiant le fichier de sauvegarde et en effectuant une restauration. La sauvegarde donne pour consigne à iOS 18 de débloquer des « feature flags », le système utilisé par les développeurs pour restreindre l’accès à certaines fonctions. Le menu WWDC se débloque et permet d’activer le nouveau design de l’assistant vocal, en plus des RCS et des réglages d’Apple Intelligence (mais rien ne fonctionne).

Activer le nouveau Siri sur iOS implique une modification de sauvegarde. Attention à ne pas le regretter… // Source : X

Évidemment, l’opération est plus que risquée. Une bêta dev n’est pas faite pour jouer, l’opération peut vite devenir dangereuse et l’intérêt est très limité (ce n’est qu’esthétique, Siri restera Siri jusqu’au lancement d’Apple Intelligence cet automne).

D’ici à la prochaine bêta, attendue dans une 1 à 2 semaines, Apple devrait, on l’espère, activer le nouveau design de Siri sur tous les appareils. Son indisponibilité dans la bêta 1 est assez surprenante au vu de sa présence dans le code, ce qui laisse penser que la marque a encore quelques détails à peaufiner avant de tout changer.

