Lecture Zen Résumer l'article

À Paris cet été, des applications seront indispensables pour se déplacer, suivre les résultats des épreuves ou assister à des compétitions. Voici une sélection des meilleures applications à installer sur son smartphone.

Avec les Jeux Olympiques, la vie des Parisiens et des Parisiennes va être chamboulée. Pendant plusieurs semaines, la région Île-de-France vibrera au rythme du plus grand événement sportif du monde. Des millions de touristes se rendront sur Paris spécifiquement pour l’occasion, avec le risque d’être rapidement déboussolé par les embouteillages, les transports en commun et l’intensité de la capitale.

Pour bien préparer ses Jeux olympiques, il existe plusieurs applications bien pratiques. Numerama en a sélectionné quatre qui apparaissent cruciales pour profiter au mieux des Jeux olympiques.

Transport Public Paris 2024 : de la navigation et des tickets de métro

À Paris comme ailleurs, les applications comme Google Maps, Apple Plans et Waze sont incontournables. Elles seront évidemment adaptées aux sites des épreuves durant les Jeux olympiques, avec des informations en temps réel sur les transports en commun et le trafic.

En plus de ces applications, nous vous conseillons de télécharger Transport Public Paris 2024 sur votre smartphone, puisqu’il s’agit du service officiel pour suivre l’état du réseau pendant les JO. Une de ses fonctions est de répartir les visiteurs sur des lignes différentes pour éviter les grands engorgements, pour ne pas passer des heures à attendre un métro sur le quai. Elle permet aussi d’enregistrer ses épreuves en avance, pour bien anticiper un départ.

Autre fonction qui rend Transport Public Paris 2024 indispensable, l’application propose d’acheter des tickets de métro ou des pass Paris 2024 directement sur son smartphone, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un terminal Android.

L’interface de Transport Public Paris 2024, avec la création d’un Navigo sur iPhone. // Source : Numerama

Transport Public Paris 2024 Télécharger gratuitement

Paris 2024 Tickets : un porte-monnaie numérique

Si vous êtes en possession de billets pour une ou plusieurs épreuves des JO, l’application Paris 2024 Tickets est obligatoire. Elle sert de passeport numérique pour obtenir des renseignements sur ses épreuves et disposer d’un QR Code pour entrer dans le stade une fois arrivé sur place. Les Jeux olympiques ont fait le choix de ne miser que sur cette version électronique.

Paris 2024 Tickets permet de gérer ses billets électroniques. // Source : Numerama

Paris 2024 Tickets Télécharger gratuitement

RainToday : la meilleure application pour la pluie à Paris

Généralement, il fait chaud à Paris l’été. Il arrive malheureusement que la pluie gâche la fête, souvent par petits épisodes de dizaines de minutes, qui rendent la planification de sa journée assez compliquée. C’est là que RainToday est intéressant.

Bien plus fiable que les systèmes intégrés aux autres applications météo, RainToday indique quand il va se mettre à pleuvoir et, grâce à une carte des précipitations, aide à deviner quand la pluie s’arrêtera. On ne souhaite pas de pluie pendant les Jeux olympiques, mais on ne peut que recommander l’application au cas où.

L’interface de RainToday. // Source : Numerama

RainToday Télécharger gratuitement

Jeux Olympiques – Paris 2024 : l’application officielle des JO

Soyons honnêtes, l’interface de l’application officielle Jeux Olympiques – Paris 2024 est compliquée. Les onglets ne sont pas légendés, l’application mélange plein de choses (actualités, carte, résultats) et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Quoi qu’il en soit, au vu des très nombreux sports proposés pendant les JO, il n’y a pas encore d’équivalent pour suivre les résultats de ses sports préférés.

Pendant les JO, cette application permettra, depuis son onglet « Résultats » de consulter en temps réel les performances de son pays (et le classement des médailles). Elle est évidemment indispensable pour quiconque s’intéresse aux Jeux olympiques (même si on espère pouvoir la remplacer par une application tierce rapidement).

L’interface de l’application des Jeux Olympiques. // Source : Numerama

Jeux Olympiques – Paris 2024 Télécharger gratuitement

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !