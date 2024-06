Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Même s’ils ne sont plus tout récents, les AirPods 2 d’Apple sont d’excellents écouteurs sans fil vraiment abordables. Si vous cherchez de bons modèles à un prix raisonnable, ils sont actuellement en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods 2 ?

Les écouteurs sans fil AirPods 2 sont vendus 149 € sur le site d’Apple. Ils sont en ce moment proposés au prix de 99,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil d’Apple ?

Les AirPods 2 sont légèrement différents des AirPods Pro 2, les écouteurs premium d’Apple. Ils se distinguent notamment par leurs oreillettes qui ne s’insèrent pas complètement dans le conduit auditif. Le maintien peut sembler un peu moins bon, bien que les écouteurs tiennent très bien, mais le confort est supérieur à des modèles intra-auriculaires. Bien qu’ils puissent accompagner quelques activités sportives, les AirPods 2 ne sont pas prévus pour la pratique le sport. Notez qu’ils résistent tout de même à l’eau et à la transpiration.

Malgré leurs cinq ans, et une nouvelle génération sortie depuis, les AirPods 2 proposent un son globalement de qualité avec des médiums et des timbres de voix particulièrement bien retranscrits. L’ensemble est équilibré et les basses ne sont pas trop envahissantes. Les plus mélomanes se tourneront vers les modèles d’AirPods Pro, mais cette deuxième génération d’AirPods s’en tirent très bien. Dommage que la réduction de bruit active soit absente, et que l’isolation passive soit tout juste bonne.

Les AirPods 2 // Source : apple

Est-ce que les AirPods 2 sont une bonne affaire à ce prix ?

Si vous recherchez des écouteurs pas chers pour aller avec l’écosystème Apple, alors ces AirPods 2 sont une excellente affaire à moins de 100 €. Même s’ils font pâle figure face au Pro, ils ne sont pas dépouillés de fonctions intéressantes. Les écouteurs se mettent en pause lorsque vous retirez une oreillette, et se réactivent lorsque vous l’insérer. Des capteurs optiques et de mouvement gèrent automatiquement l’audio, afin d’ouvrir les micros pour les appels téléphoniques et pour l’activation de Siri.

Enfin, leur autonomie est de 24 heures avec le boîtier de charge et 5 h d’écoute sur une seule charge. Ils peuvent gagner jusqu’à 3 heures d’écoute en 15 minutes de charge.

