[Deal du jour] La Clip 3 est une petite enceinte portable de JBL, aux dimensions réduites et aux bonnes performances, qui s’accompagne d’un mousqueton pour s’accrocher facilement et vous suivre partout. Son prix baisse de 25 €.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable JBL ?

La JBL Clip 3 est normalement vendue au prix de 59,99 €. Elle est en ce moment proposée, dans la boutique officielle de Carrefour du site Rakuten, au prix de 34,99 €.

C’est quoi, cette enceinte portable de JBL ?

L’enceinte portable JBL Clip 3 est un modèle ultra-compact qui possède des dimensions de 11 × 5,5 × 17 cm pour un poids plume de 220 g. À son sommet, vous trouverez un mousqueton métallique afin de l’accrocher à un sac. Sa forme de galet est originale pour une enceinte nomade, et lui permet de passer presque inaperçue une fois accrochée. Ses matériaux sont plutôt robustes et elle devrait résister à quelques chocs. Elle est aussi certifiée IPX7 et résiste à la pluie, aux éclaboussures ou à une courte immersion dans l’eau.

La Clip 3 est aussi épurée qu’elle est simple d’utilisation. Elle s’appaire rapidement via une connexion Bluetooth, et ne dispose que de trois boutons physiques sur sa face avant. Vous pourrez gérer le volume et la lecture/changement avec les boutons, ou passer bien sûr par votre smartphone. Notez qu’une entrée auxiliaire est intégrée pour brancher un câble audio jack.

La JBL Clip 3 // Source : JBL

Est-ce que cette enceinte portable JBL vaut le coup à ce prix ?

Si vous cherchiez une petite enceinte discrète, c’est le bon moment avec 25 € de réduction. La Clip 3 va à l’essentiel et ne propose pas beaucoup de fonctions, mais possède un audio plus que correct pour sa taille. Les performances sont satisfaisantes avec des basses bien présentes et des médiums et des aiguës équilibrés. L’ensemble est propre et précis, et les timbres de voix ne sont pas noyés au milieu des instruments. Attention toutefois à ne pas pousser le volume à fond au risque de perdre en précision et de faire saturer l’ensemble.

Niveau autonomie, comptez environ 10 h d’écoute, ce qui est suffisant pour accompagner une après-midi pique-nique.

